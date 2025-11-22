Έως 80% η αύξηση της βίας των ανηλίκων και στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας», Dr. Αθανασία Δημητρίου, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται σημαντική άνοδος και στις ψυχικές παθήσεις παιδιών και εφήβων.
Τα στοιχεία για τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ξυλοδαρμών μεταξύ ανηλίκων σε όλη τη χώρα προκαλούν ανησυχία, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφουν αύξηση και οι δοκιμασίες, οι προκλήσεις ή challenge.
Τα φαινόμενα αυτά, που συχνά είναι «συγκοινωνούντα δοχεία», δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ που ανησυχεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία, καθώς τα περιστατικά αυτά αφορούν ανήλικους μαθητές.
Παράλληλα οι γονείς δεν γνωρίζουν πως να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή, ενώ η χωρίς όρια ενασχόληση με το διαδίκτυο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα, όπως για παράδειγμα δημιουργεί στους ανήλικους μαθητές που δεν έχουν την ικανότητα ακόνη να διαχωριστούν την εκάστοτε πληροφορία σωστά κίβδηλα και σαθρά πρωτόπα, τα οποία «υιοθετούν» για να τραβήξουν την προσοχή, δημιουργώντας όμως άσχημες καταστάσεις.Αυτή η κατάσταση επικρατεί και στην μαθητιώσα νεολαία της Αιτωλοακαρνανίας.
Η επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας «Οδυσσέας» Dr Αθανασία Δημητρίου μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέλυσε το φαινόμενο της εκθετικής αύξησης της βίας, υπογραμμίζοντας ότι η Αιτωλοακαρνανία παραμένει ένας «δύσκολος» νομός από απόψεις για την εξέλιξη των παιδιών.