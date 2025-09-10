7ο Acheloos Run 2025: Μια γιορτή ψυχής, αντοχής και ενότητας στο Νεοχώρι Μεσολογγίου

Το Νεοχώρι Μεσολογγίου όπου πραγματοποιήθηκε το 7ο Acheloos Run έζησε ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025, γεμάτο πάθος, χαμόγελα, συγκίνηση και δύναμη.

Το 7ο Acheloos Run ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο χρόνοι και χιλιόμετρα, αλλά κυρίως άνθρωποι, στιγμές και συναισθήματα.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα –και φέτος και από το εξωτερικό– ένωσαν τη φωνή και τον βηματισμό τους δίπλα στον ποταμό Αχελώο, τρέχοντας σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Οι αγώνες των 5 χλμ., 10 χλμ. και των 1000 μ. μαθητών το Σάββατο πλημμύρισαν τους δρόμους με ενέργεια, παιδικές φωνές και χαμόγελα.

Την Κυριακή, ο Ημιμαραθώνιος των 21,1 χλμ. ένωσε ανθρώπους κάθε ηλικίας και εμπειρίας σε μια απαιτητική αλλά μαγευτική διαδρομή, που ξεκίνησε από την πλατεία Ηρώων Νεοχωρίου και κατέληξε στην παραλία του Λούρου, μέσα από έναν σπάνιο υδροβιότοπο προστατευμένο από τη Συνθήκη Ramsar και το δίκτυο Natura 2000. Εκεί, η φύση και ο αθλητισμός έγιναν ένα.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε στον τερματισμό, όπου όλοι –δρομείς, εθελοντές και θεατές– έγιναν μια μεγάλη οικογένεια, γιορτάζοντας στο Finish Line Party με τοπικά προϊόντα, μουσική και χαμόγελα.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και το πάρτι των εθελοντών, καθώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την ψυχή της διοργάνωσης: τους ανθρώπους που πρόσφεραν τον χρόνο και την καρδιά τους.

Το Acheloos Run 2025 συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τον Αθλητικό Σύλλογο Oiniades Running Team, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η οργανωτική επιτροπή δίνει από τώρα ραντεβού για το 2026, με την υπόσχεση ότι κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε να τρέχουμε «σαν το ποτάμι» – με δύναμη, συνέπεια και καρδιά.