6o ΓΕΛ Αγρινίου: Μετονομάζεται επίσημα σε «Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης»

Επίσημη μετονομασία του σχολείου σε 6ο ΓΕΛ Αγρινίου -«Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης».

Δημοσιεύθηκε σήμερα με υπ αριθμ 5713/29-10-2025 (αριθμός απόφασης 130699/Δ2) το ΦΕΚ μετονομασίας του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου σε 6ο ΓΕΛ Αγρινίου-«Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης».

Η σχετική απόφαση ΕΔΩ

Σύμφωνα με σχολικό συμβούλιο του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου επιχειρήθηκε να βρεθεί ένα όνομα για το σχετικά καινούργιο σχολείο το οποίο ιδρύθηκε το 2014 και λειτουργεί μέσα στον αστικό ιστό της πόλης το οποίο θα δίνει οντότητα στο σχολείο και πρότυπο στα παιδιά. Το πρότυπο αυτό έφτιαξε το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου που «αναπνέει» το σχολείο μας και οι μαθητές του και το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ όρθωνοντας το ανάστημα του και εμπόδισε τον Ιταλό διοικητή να κόψει το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου, απέτρεψε το αιματοκύλισμα τον Σεπτέμβρη του 1944 και απελευθερώθηκε η πόλη από τους Γερμανούς κατακτητές και τους συνεργάτες τους αναίμακτα και εισήλθε πανηγυρικά η Εθνική Αντίσταση σε αυτή.

Το πρότυπο αυτό ήταν ανάμεσα στους καπνεργάτες και όχι μόνο στους πιστούς χριστιανούς κρατώντας το αυστηρό τυπικό της μετεμφυλιακής εποχής. Βοηθούσε μουσουλμάνους, εβραίους και ανθρώπους άλλου θρησκεύματος χωρίς διακρίσεις. Το πρότυπο αυτό είναι ο «Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης».

Για τους λόγους αυτούς προτάθηκε η προσθήκη προσωνυμίου στο σχολείο με την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και το σχολικό συμβούλιο που υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου Ηλίας Λίνος Υφαντής, ο Αντιπρόεδρος και Αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Ζαρκαβέλης, η Γραμματέας και πρώην Διευθύντρια του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου Λαγού Ειρήνη, τα μέλη του σχολικού συμβουλίου και εκπαιδευτικοί του σχολείου Κατσακιώρης Αναστάσιος, Πιστιόλης Χρήστος και το μέλος του σχολικού συμβουλίου και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γεωργία Σιδέρη Μερμίγκη.

Το πλήρες πρακτικό προωθήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το οποίο έλαβε τη σχετική απόφαση με αριθμό 147/2025 και προωθήθηκε υπηρεσιακά στο Υπουργείο Παιδείας , το οποίο ολοκλήρωσε σήμερα τη σχετική διαδικασία.

Το έργο του Παπαποστόλη μαρτυρείται και πιστοποιείται στα παρακάτω επιστημονικά βιβλία, διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές:

Ανδρέας Κωστακιώτης, Παπαποστόλης, ο άνθρωπος του Θεού, Αγρίνιο: Αυτοέκδοση, 2000.

Κώστας Κακκαβιάς, Μνήμη Παπαποστόλη, Αγρίνιο: Ίβυκος, 2005.

Ηλίας Λίνος Υφαντής, Αγρίνιο: Νέες μορφές αστικού χώρου και αναπαραστάσεις τους. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021.

Δείτε ΕΔΩ το επίσημο βιογραφικό του Αρχιμανδρίτη Απόστολου Φαφούτη.

Παρατίθεται φωτογραφία του Αρχιμανδρίτη σε νεαρή ηλικία από το αρχείο της κυρίας Μαίρης Παπαλάμπρου, η εγγονή της οποίας φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο και γι’ αυτό εκφράζονται ευχαριστίες από τη Διεύθυνση του σχολείου.