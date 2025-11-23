6ο ΓΕΛ Αγρινίου: Αυτοψία από την Πολεοδομία για τη ρωγμή

Η ρωγμή που εντοπίστηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου προκάλεσε ανησυχία, αλλά η Πολεοδομία πραγματοποίησε ήδη αυτοψία και μετά από εργασίες που θα γίνουν θα επανέλθει και πάλι στο σχολείο.

Προβληματισμό και κινητικότητα έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η κατάσταση του κτιρίου που φιλοξενεί το 6ο ΓΕΛ Αγρινίου, καθώς εντοπίσθηκε ρωγμή στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Η Πολεοδομία έχει επισκεφτεί ήδη το σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή του παλαιού Αγίου Χριστοφόρου, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ήδη ενημερωθεί εγγράφως για την αποκατάσταση και δεσμεύτηκε ότι θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες εργασίες.

Αξίζει να σημειώσουμε πως παρά το γεγονός ότι για λόγους ασφαλείας κάποιες αίθουσες στον δεύτερο όροφο του σχολείου έκλεισαν, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά. Μετά τις εργασίες αποκατάστασης, η Πολεοδομία θα επανέλθει, ώστε να εξετάσει και πάλι τα δεδομένα και να αποφανθεί.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χρήστος Ζαρκαβέλης μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Υπάρχει μια ρωγμή όπου η Πολεοδομία έχει κάνει ήδη αυτοψία. Άμεσα ενημερώθηκε εγγράφως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για να προβεί σε κάποιες ενέργειες αποκατάστασης. Μάλιστα, δεσμεύτηκε ότι θα παρέμβει άμεσα στις εργασίες αυτές.

Η ρωγμή βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του σχολείου, εσωτερικά και εξωτερικά. Μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες ο ιδιοκτήτης, η Πολεοδομία θα επανέλθει στο σχολείο για να ελέγξει την κατάσταση και να αποφανθεί, ώστε να μας ενημερώσει.

Μέχρι στιγμής για λόγους ασφαλείας και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη κάποιες αίθουσες είναι κλειστές».

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά την ανακοίνωση από το 15μελες Συμβούλιο των μαθητών που κατήγγειλε ότι δύο αίθουσες του σχολείου έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας, με τα μαθήματα να γίνονται πλέον στην αίθουσα εκδηλώσεων και στην… αποθήκη του σχολείου. Παράλληλα οι μαθητές ζητούν να λάβουν πλήρη και επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους για το αν το κτίριο είναι ή όχι κατάλληλο για να στεγάζεται το σχολείο, αλλά και να δημοσιευτεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας του σχολείου.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»