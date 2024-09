6ο Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου Photopolis: Αφιερωμένο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

Με πολύ σημαντικές παρουσίες θα ξεκινήσει το 6ο Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου Photopolis που θα εγκαινιαστεί το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς

Οι κεντρικές εκδηλώσεις για το 6ο Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου Photopolis έχουν σειρά μετά τις πολύ επιτυχημένες προβολές των ταινιών μικρού μήκους,

Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, θέματα ιδιαίτερης σημασίας και επικαιρότητας.

86 φωτογράφοι από 27 χώρες εκθέτουν 300 φωτογραφίες τους σε 5 εξαιρετικούς χώρους, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές

και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις γύρω από το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Την επιμέλεια του φεστιβάλ έχει και εφέτος η καταξιωμένη επιμελήτρια Ελένη Μουζακίτη, η

οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη του φεστιβάλ τα τελευταία

τρία χρόνια.

Για πρώτη φορά το φεστιβάλ συνεργάζεται με το Lucie Foundation (Νέα Υόρκη), του οποίου

φιλοξενεί έκθεση 39 διάσημων φωτογράφων, οι οποίοι αποτυπώνουν στις φωτογραφίες τους

την κλιματική αλλαγή σε όλο τον πλανήτη. Ο πρόεδρος του ιδρύματος Lucie κ. Hossein Farmani

θα παραστεί στα εγκαίνια.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στον χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, με την παρουσία πολλών φωτογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα θα παραστούν στα εγκαίνια: Κατερίνα Καλογεράκη (από Αγγλία),

Adrienn Jozan (από Ουγγαρία), Εφη Χαλιορή, Jesper Thomsen (από Δανία), Ελίζα Ταμουρίδου,

Karin Fajersson (από Νορβηγία), Ορέστης Σεφέρογλου, Σπύρος Ζερβουδάκης, (Λίλα Ζώτου από

Νορβηγία), Αλέξανδρος Ζαφειρίδης, Νίκος Ευστρατίου, Φανή Βόικου, Σωτήρης Κουσουλός.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του φωτογραφικού έργου από τους φωτογράφους: Κατερίνα Καλογεράκη και Σπύρο Ζερβουδάκη.

Στο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις όπως Portfolio Reviews, φωτοβόλτα στις Εκβολές του Αχελώου και μουσικές βραδιές.

Το φεστιβάλ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αγρινίου, έχει την συμπαράσταση του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, ενώ συμμετέχει με ευγενική χορηγία η Fujifilm

Hellas!

Στις εκθέσεις συμμετέχουν με τα αντίστοιχα έργα τους οι φωτογράφοι:

Παλαιά Δημοτική Αγορά

Επιμέλεια: Ελένη Μουζακίτη

Σπύρος Ζερβουδάκης (GR), "Terra Incognita" Alex Kemman (NL), “The Greater Zab. The Last Free River of Mesopotamia”, Alessia Rollo (ΙΤ), "An endless day", Ιωάννα Σακελλαράκη (GR), “Αειφορία”,

Ορέστης Σεφέρογλου (GR), "Abtahaap - a big tree, a harbor and a pearl” Ελίζα Ταμουρiδου (GR), “Little Square, Half Circle”, Jesper Thomsen (DK), “Black Ice”, Karin Fajersson (NO), “Nomad or Geysir”, Έφη Χαλιορή (GR), «Ρωγμές»

Κεντρική πλατεία Αγρινίου:

Κατερίνα Καλογεράκη (GR), “Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς /Απλοί άνθρωποι”

Επιμέλεια: Πάνος Καλτσάς

Στο Μουσείο Καπράλου θα εκτεθούν οι εργασίες της ενότητας «Photofolios:24”:

Επιμέλεια: Ελένη Μουζακίτη

Συμμετέχουν:

Γρηγόρης Δίγκας (GR), “Σύνορα”

Αλέξανδρος Ζαφειρίδης (GR), “So Much Love”

Adrienn Jozan (HU), “Summer Cancelled”

Michaela Nagyidaiova (SK), “Transient ties”

Onnis Luque Rodriguez (ME), “Undercover”

Alain Schroeder (BE), “Rising Water”

Alnis Stakle (LV), “Not even something”

Tim Smith (CA), “In the world but not of it”

Valentin Valette (FR), “Ashes of the Arabian’s Pearl”

Στο Παπαστράτειο Μέγαρο θα εκτεθεί η έκθεση του Lucie Foundation: “Beyond The Air We Breathe, Addressing Climate Change”

Επιμέλεια: Hossein Farmani.

Συμμετέχουν:

Garth Lenz , "The true cost of oil"

Andrea Alessio , "Unnatural bestiary, Bronx Zoo, New York, 1998"

Andrea Bruce , "Farmers Committing Suicide in India"

Benedikt Partenheimer , "Air Quality Index 360, Partivulate4 Matter, Shijiazhuang, China"

Bernhard Lang, "Aerial Views - Mar del Plastivo, Andalusia, Spain, 2014"

Braschler/Fischer , "Cow herdsman Gouro Modi (36) with his son, Dao (6), Korientze, Mali"

Bruno Tamiozzo, "Agbogbloshie, Accra, Ghana"

Cameron Davidson , "Mountain Top Removal in Southern West Virginia, USA"

Chang Kim , "Los Angeles River from above, 2015"

Christian Aslund , "Dead End – Oil Exploration in the Arctic"

Colin Finlay, "Antarctica"

Ed Kashi,"A cracked glass, New Mexico, July 29, 2013"

Espen Rasmussen , "Enakievo. Ukraine, 2010"

GMB Akash , "Hell for Leather, Dhaka, Bangladesh"

Gu Shiyin, "Future Tourism, Today, USA"

Henry Dallal , "Remmandts of a 1000 year-old Glasier, Aconcagua, Argentina"

James Balog , "Stein Gletscer, Switzerland, 2006"

Jamey Stillings , "110 MW Crescent Dunes Solar project, Nevada, USA"

Joao Canziani

Johannes Frank , "Aurora at Mosfell Mountain, Iceland"

Kensuke Suzuki , "Lucid Drteam, Japan"

Lisa Kristine, "Price of Gold, Ghana"

Marie Wilkinson "Cyril Christo, Convergence of the Tribes, Amboseli, Kenya, 2017"

Matthew Turley, "Home Interiors, Kolmashkop, Namib Desert, Namibia"

Meghan Kirkwood, "Oil in a Shifting Ground, USA"

Pablo Ernesto Piovano, "Monte Maiz, province of Cordoba, Argentina"

Parker Pfister, "Superior Power, USA"

Paul Souders, "The Ice Bear, Svalbard, Norway"

Petrut Calinescu, "The Floating Nightmares of Makoko, Lagos, Nigeria"

Probal Rashid, "Climate Change E ects, Bangladesh"

Sean Gallagher, "Beijing - The Masked City, Beijing, China"

Sebastian Copeland, "The Vanishing North, 2010"

Simon Butterworth, "Blue Fields, Australia"

Simon Harsent, "Melt, Newfoundland"

Steve McCurry, "Dust Storm, Rajasthan, India, 1983"

Stuart Chape, "Coral reel lattice, Pacific Ocean"

Tom Jacobi, "Zen, Namibia"

Yvonne De Rosa, "Terra Mia, Campania, Italy"

ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΑΞΙΔΕΟΥΣΑ

Οι 15 επιλεγμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού «Περιβαλλοντικές Ανησυχίες»

Επιμέλεια: Πάνος Καλτσάς

Συμμετέχουν:

Νίκος Ευστρατίου (GR)

Ewa Laskowska (PL)

Ελένη Σαϊτανίδη (GR)

Sandipani Chattopadhyay

Μάντυ Λυκερίδου (GR)

Mayank Makhija (IN)

Ιφιγένεια Σάκκου (GR)

Φανή Βόικου (GR)

Halyna Bezverkhnia (UA)

Irina Vosgerau (GR)

Σωτήρης Κουσουλός (GR)

Σωτήρης Τσίρος (GR)

Alain Schroeder (BE)

Γιάννης Μαυράκης (GR)

Ανέζα Παλαιού (GR)

Μουσείο Καπράλου

Φωτογραφική ομάδα art8″ του Αγρινίου.

Επιμέλεια: Φωτεινή Παπαχατζή

Συμμετέχουν:

Αλέκα Δημητριάνου

Δημήτρης Γρηγορίου

Πάνος Καλτσάς

Γεωργία Καραχρήστου

Δημήτρης Κούρτης

Δήμητρα Κουτρουμπά

Νώντας Λαμπρακόπουλος

Θεώνη Λειβαδίτη

Ελένη Λίτινα

Κώστας Τσόλκας

Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Αγρινίου, Φωτογραφικό τμήμα

Επιμέλεια: Θέμης Ζαχρήστος

Συμμετέχουν:

Αλεξάνδρα Γαλαζούλα

Θέμης Ζαχρήστος

Χριστίνα Κουτρολού

Χριστιάνα Σκαλίγκου

Εγκαίνια: Σάββατο 28/9/2024 ώρα 20:30 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Ιστοσελίδα: https:// photopolis.gr

Email: info@photopolis.gr