6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου, έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο "Άνεσις"

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Αγρίνιο μετατρέπεται σε πολιτιστικό σταυροδρόμι, φιλοξενώντας το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου – Agrinio International Choir Festival. Ένα θεσμός που αναδεικνύει την πόλη ως κέντρο της χορωδιακής μουσικής, προσελκύοντας συμμετοχές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο φετινό φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 25 χορωδίες με διακεκριμένους μαέστρους και πάνω από 830 χορωδούς και συνοδούς, προσφέροντας στο φιλότεχνο κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής δύο ημέρες γεμάτες υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (έναρξη στις 16:30) και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΑΝΕΣΙΣ», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη χορωδία «Αγία Σκέπη» Αγρινίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγρινίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και την ΠΕΔΔΕ, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα.

Την παρουσίαση θα έχει, για μία ακόμη χρονιά, ο κορυφαίος παρουσιαστής Αλέξης Κωστάλας.

Παράλληλα, για τέσσερις ημέρες θα υλοποιηθούν πολιτιστικές δράσεις και ξεναγήσεις σε σημεία ενδιαφέροντος σε όλο τον νομό, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού.

Τη φετινή καλλιτεχνική μακέτα φιλοτέχνησε, όπως κάθε χρόνο, η Αγρινιώτισσα φοιτήτρια Καλών Τεχνών Μαρία Πολύζου.

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας.

Καλούμε το εκλεκτό κοινό της πόλης και του νομού μας να δώσει δυναμικό παρών και να μοιραστεί μαζί μας τη συγκίνηση, τη χαρά και την έμπνευση που προσφέρει η χορωδιακή μουσική.

Με εκτίμηση,

Τασολάμπρου Χρυσούλα

Καλλιτεχνική Διευθύντρια

6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου