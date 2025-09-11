6η ΥΠΕ: Πρώτη διάσκεψη με τους νέους Διοικητές Νοσοκομείων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

H πρώτη ημερίδα-διάσκεψη του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ηλία Θεοδωρόπουλου και των Υποδιοικητών κ.κ Γεωργίου Δέντσικα και Βασιλείου Στασινόπουλου με τους νέους Διοικητές και Αν. Διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν και διευθυντικά στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6 ης Υ.ΠΕ, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων, στη στελέχωση και στην εκπαίδευση προσωπικού, στην αναβάθμιση υποδομών, καθώς και στην αποτελεσματική οικονομική διαχείριση.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας και με τη δέσμευση για τακτική επικοινωνία και συντονισμό, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των Νοσοκομείων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Η Διοίκηση της 6 η Υ.ΠΕ ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία και τη διάθεση της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον

Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.