60 νέοι σπουδαστές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ναυπάκτου

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής για τους νέους σπουδαστές. Φέτος εγγράφηκαν 60 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό φοιτούντων σε 91.

Το σχολείο, που λειτουργεί μόλις για δεύτερη χρονιά, έχει ήδη καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός για την τοπική κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

Ανακοίνωση Δημάρχου Ναυπακτίας Bασίλη Γκίζα

Με τον Αντιδήμαρχο Ντίνος Τσουκαλάς παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση υποδοχής και ευχηθήκαμε σε όλους καλή δύναμη και μια δημιουργική χρονιά.

Η Διευθύντρια κ. Ισμήνη Καβαλλάρη και το εκπαιδευτικό προσωπικό εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση, προσφέροντας σε ενήλικες τη δυνατότότα για ένα νέο ξεκίνημα στην εκπαίδευση και τη ζωή τους.