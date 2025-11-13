60.000 καμμένα στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα – Το τρίτο χειρότερο καλοκαίρι της 20ετίας

Σχεδόν 60.000 καμένα στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα το 2025, καταγράφοντας το τρίτο χειρότερο καλοκαίρι της 20ετίας, καθώς οι ημέρες με ασυνήθιστα υψηλή πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα ήταν σχεδόν διπλάσιες των αναμενόμενων, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η αντιπυρική περίοδος του 2025 συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε χειρότερων περιόδων των τελευταίων είκοσι ετών (2006-2025), τόσο λόγω των καμένων εκτάσεων, όσο και του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών. Αυτό η αναφέρει το WWF Ελλάς και η Πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην ετήσια ανασκόπησή του.

Ειδικότερα, η έκταση των καμένων εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο 2025 ανήλθε σε 478.280 στρέμματα, ενώ τα περιστατικά χαρτογραφημένων πυρκαγιών από το EFFIS (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών) σημείωσαν αύξηση κατά 39% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024. Συνυπολογίζοντας μάλιστα, μικρότερα περιστατικά που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα του EFFIS, η πραγματική έκταση ξεπερνά τα 500.000 στρέμματα.

Η Δυτική Ελλάδα φέτος μέτρησε 59.540 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Αυτή είναι η τρίτη χειρότερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας, δηλαδή από το 2006 και μετά. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στις μεγάλες φωτιές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στην Αχαΐα «αγγίζοντας» ουσιαστικά τον αστικό ιστό της Πάτρας. Σημαντικές πυρκαγιές σημειώθηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία π.χ. στην περιοχή της Βόνιτσας, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι στιγματίστηκε από πολλές φωτιές που όμως περιορίστηκαν σχετικά γρήγορα. Αθροιστικά όμως όλες έδωσαν αυτή την κακή επίδοση ως προς τις καμένες εκτάσεις.

Για την αντιπυρική περίοδο του 2025, η μέση πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα βρέθηκε κοντά στα κανονικά της επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικρατείας, όμως στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε υψηλότερη του κανονικού μέση πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα (περίπου 135% της αναμενόμενης, μεσοσταθμικά), καθώς οι ημέρες με ασυνήθιστα υψηλή επικινδυνότητα ήταν σχεδόν διπλάσιες των αναμενόμενων.

Το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ο μεγαλύτερος «εμπρηστής»

Η ανασκόπηση δίνει και μια απάντηση στη φλέγουσα ερώτηση για το ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές, καθώς επισημαίνει πως το 60% των μεγάλων πυρκαγιών ξεκινάει από βλάβες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 6 στις 10 μεγάλες πυρκαγιές –οι οποίες ευθύνονται για το 55 % των καμένων εκτάσεων– οφείλονται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτάσεις για την επόμενη ημέρα

Η αντιπυρική περίοδος του 2025 επιβεβαιώνει την ανάγκη για επανεκτίμηση του τρόπου διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα, με έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση των ενάρξεων, τη διαφάνεια αναφορικά με τα αίτια, και την επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπυρικής περιόδου υπήρξαν και ορισμένες θετικές εξελίξεις. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την αισθητή βελτίωση στοντρόπο διερεύνησης των αιτίων σημαντικών πυρκαγιών, με την υψηλότερη αναλογία συλλήψεων προς περιστατικά της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και τη σημαντική πρόοδο στη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε επίσης η ανάδειξη του ζητήματος των ενάρξεων από το δίκτυο ηλεκτρισμού που αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το δίκτυο είναι συνήθως εκτεταμένες και καταστροφικές, με δυσανάλογες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Παρά τις σημαντικές αυτές βελτιώσεις, υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να μετράμε όλο και λιγότερες καμένες εκτάσεις στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα το WWF Ελλάς και τη Πυρομετεωρολογική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου χρειάζεται:

Ολιστική στρατηγική πρόληψης και ετοιμότητας, με έμφαση στη μείωση των ανθρωπογενών αιτίων (αμέλεια, πρόθεση) και άλλων γνωστών αιτίων, όπως το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, στην κατανόηση των τοπικών κοινωνικο- οικονομικών παραγόντων, την τακτική ορθή ενημέρωση των πολιτών ειδικά στις ζώνες μίξης οικισμών-δασών, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της αντιπυρικής περιόδου βάσει πραγματικών πυρομετεωρολογικών, οικολογικών συνθηκών και της κατάστασης της καύσιμης ύλης.

Ενεργή, βιώσιμη και ιεραρχημένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, με στοχευμένα έργα πρόληψης, εκπόνηση τοπικών σχεδίων πρόληψης (ΟΤΑ Α΄ βαθμού) και προτεραιοποίηση των πιο ευάλωτων και οικολογικά σημαντικών περιοχών.

Επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια, μέσω συστηματικής καταγραφής και δημόσιας διάθεσης δεδομένων για τα αίτια των πυρκαγιών, καθώς και μέσω αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την επιχειρησιακή ανάλυση και πρόγνωση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών.

Αποτελεσματική και υπόλογη διακυβέρνηση, με θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης κόστους–οφέλους για όλες τις δράσεις πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης, αλλά και εφαρμογή δημόσιας διαδικασίας αποτίμησης και αποκόμισης διδαγμάτων σημαντικών περιστατικών πυρκαγιών μετά από κάθε αντιπυρική περίοδο.

ατάκα

18 πυρκαγιές ευθύνονται για το 87% των συνολικών καμένων εκτάσεων στη χώρα, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσκολία διαχείρισης μεγάλων και παράλληλων περιστατικών.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»