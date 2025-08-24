6 ύπουλα σημάδια μιας τοξικής σχέσης, σύμφωνα με την ψυχολόγο

Οι τοξικές σχέσεις δεν ξεκινούν πάντα με φωνές ή ξεσπάσματα. Συχνά, είναι οι λεπτές, καθημερινές συμπεριφορές που μας διαβρώνουν αργά και σιωπηλά.

Η ψυχολόγος δρ. Λίζα Βάρβογλη υπενθυμίζει μέσα από ανάρτησή της στο Facebook 6 συχνά παραγνωρισμένα σημάδια που αξίζει να προσέξουμε σε μια σχέση:

Αμφισβητεί τη μνήμη σας – Σας κάνει να αμφιβάλλετε για τις αναμνήσεις σας («δεν έγινε έτσι»), διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα.

Θυμώνει όταν δεν συμφωνείτε, προσπαθώντας να επιβάλει τη δική του οπτική.

Υποτιμά τις επιτυχίες σας – Μειώνει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά σας, σαμποτάροντας την αυτοπεποίθησή σας.

Σας απομονώνει – Σιγά-σιγά σας απομακρύνει από φίλους και οικογένεια, κάνοντάς σας να εξαρτάστε συναισθηματικά μόνο από εκείνον/η.

Παίζει με τη σιωπή και τη «στέρηση» ως τιμωρία – Κλείνεται, σας αγνοεί ή σας «τιμωρεί» με απόσταση, δημιουργώντας συναισθηματική αστάθεια.

Ζητάει απόλυτη αφοσίωση, αλλά δεν προσφέρει ασφάλεια.

Όπως τονίζει η ψυχολόγος, «Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι ακραίο για να φύγεις. Η επανάληψη μικρών πόνων, αμφιβολιών και ελέγχου, σε σπάει σταδιακά».

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποια από τα παραπάνω, ίσως είναι η στιγμή να ζητήσετε υποστήριξη. Μια υγιής σχέση μας εξελίσσει — δεν μας περιορίζει.

