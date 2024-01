Το ποδόσφαιρο της Ασίας έχει στραμμένο το βλέμμα στο Κατάρ όπου διεξάγεται το Asian Cup και οι οικοδεσπότες ετοίμασαν ένα φαντασμαγορικό σόου για την έναρξη της διοργάνωσης.

Στο Κατάρ μετά το Μουντιάλ του 2022 γίνεται για ακόμα μια φορά το επίκεντρο για το ποδόσφαιρο, καθώς φιλοξενεί το Ασιατικό Κύπελλο. Οι διοργανωτές για ακόμα μια φορά όπως είχαν κάνει και στο Μουντιάλ επιφύλασσαν ένα φαντασμαγορικό σόου για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα ένα σόου με drone χορευτές και 6.000 πυροτεχνήματα σηματοδότησαν την έναρξη του Ασιατικού κυπέλλου που ήταν να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 23 αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες δεν κατέστησαν εφικτές την διεξαγωγή της διοργάνωσης.//ΝΚ

Over 6,000 individual fireworks have been used in the opening ceremony tonight!

https://t.co/7NAihzHWWB

https://t.co/6GHQzT0rEL#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/lUWjU106RL

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 12, 2024