5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου: Εκδήλωση με θέμα “Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας”

Στις 15-2-2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου με θέμα “Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο οποίο συμμετέχει το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διαδικτυακά, ως κύριοι ομιλητές, οι κ. Στυλιανός Τζαγκαράκης, πολιτικός επιστήμονας, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διδάσκει στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ο κ. Δημήτριος Κρήτας, πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτής Πρόεδρος στον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ευρωβουλεύτρια κα Ελίζα Βόζεμπεργκ η οποία μίλησε στις μαθήτριες/στους μαθητές και απάντησε στις ερωτήσεις που της έθεσαν.

Δια ζώσης στο σχολείο μας παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι μας ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρήστος Ζαρκαβέλης, ο Δ/ντης Β/θμιας Εκ/σης Αιτ/νιας κ. Αθανάσιος Σαρδέλης, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δρ. Απόστολος Βετσόπουλος και ο Δ/ντης του 2ου ΕΠΑΛ κ. Αθανάσιος Φλωρόπουλος. Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ, ανάλογα με τις διδακτικές τους υποχρεώσεις, και 3 μαθητικά τμήματα. Για λόγους που σχετίζονται με τα μέτρα της Πανδημίας, τα 2 μαθητικά τμήματα συνδέθηκαν διαδικτυακά από τα 2 εργαστήρια πληροφορικής που διαθέτει το σχολείο. Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Δ/ντης Β/θμιας Εκ/σης Αιτ/νιας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση εξαίροντας τις δράσεις του σχολείου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και τα πολλαπλά προγράμματα Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας.

Οι ομιλητές με διαδραστικό τρόπο, παρουσίασαν στους μαθητές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι ομιλητές, τον Δεκέμβριο του 2020, οι ηγέτες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν επί ενός σχεδίου ανάκαμψης που θα συμβάλει στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Μέσω του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, μαζί με το προσωρινό μέσο NextGenerationEU, συνολικού ύψους 2,018 τρισ. ευρώ θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος αυξήθηκε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, εξασφαλίζει ότι πάνω από το 50% του σχεδίου ανάκαμψης προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, για την κλιματική και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και για την ετοιμότητα, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι μαθητές υπέβαλλαν ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές αυτές στους προσκεκλημένους ομιλητές.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και τα προγράμματα Erasmus+ που συμμετέχει το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου ως εταίρος.

· Meeting of Technology and Cultural Heritage κωδ. 2020-1-PL01-KA229-081888_2

· STEAMbuilders κωδ. 2020-1-FR01-KA201-080668 (https://steambuilders.eu/the-project/)

· MAXIMUS: Maximising learners motivation, engagement and learning through gamification κωδ. 2020-1-SK01-KA226-SCH-094401

· RoboPOWER κωδ. 2020-1-UK01-KA227-SCH-094652

· Ancient Greek technology and culture: ancient ideas, new implementations through STEAM κωδ. 2020-1-EL01-KA101-078589

Στα προγράμματα Erasmus+ προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα και κινητικότητες μαθητών σε Ευρωπαϊκές πόλεις για πραγματοποίηση δράσεων με μαθητές άλλων σχολείων. Από τις αρχές του επόμενου σχολικού έτους το σχολείο μας θα δεχθεί 40-50 εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/μαθητές άλλων χωρών, με σημαντικά οφέλη για το σχολείο, αλλά και οικονομικά οφέλη για την πόλη μας.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα τραγούδι του μαθητή Νικόλαου Χριστόφορου Γκουτσέλη με το μήνυμα είμαστε διαφορετικοί, αλλά ίσοι. Ο μαθητής έγραψε τους στίχους, συνέθεσε την μουσική του τραγουδιού και το ερμήνευσε ζωντανά αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα από τους διαδικτυακούς και τους δια ζώσης καλεσμένους.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Δ/ντης του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου ευχαριστεί τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες και πρωτίστως τις μαθήτριες/τους μαθητές,υποψηφίους πρέσβεις, για τον κόπο που κατέβαλαν για να ετοιμάσουν την εκδήλωση και τους ευχόμαστε να είναι πάντα δημιουργικοί.

Ο Δ/ντης του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου

Δρ Φώτης Λαζαρίνης

