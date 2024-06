5ο ΓΕΛ Αγρινίου: Πρωτότυπο σύστημα αυτόματης σίτισης ζώων ξεχώρισε σε διαγωνισμό Ρομποτικής (εικόνες)

Διακρίθηκαν μαθητές και μαθήτριες για την προσπάθειά τους

Το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου συμμετείχε, με κατασκευή Ρομποτικής βασισμένη στον μικροελεγκτή BBC micro:bit, στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (https://openedtech.ellak.gr/).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείων, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση,

συμμετείχαν με μεικτή ομάδα 10 μαθητών και μαθητριών, με 7 από το 5ο ΓΕΛ και 3 από το 2ο ΓΕΛ Αγρινίου. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Το έργο που κατέθεσε η μεικτή ομάδα μας διακρίθηκε στην κατηγορία Λυκείων, λαμβάνοντας πανελλαδικά την πρώτη θέση στην κατηγορία (https://openedtech.ellak.gr/2024/06/21/6th-openedtech-results/).

Η ομάδα μαθητών/τριων εργάστηκε με τους καθηγητές Πληροφορικής των δύο σχολείων και ανέπτυξε ένα σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αυτόματης σίτισης αδέσποτων ζώων με

τίτλο «AI feeding system». Το σύστημα αναγνωρίζει μέσω κάμερας το είδος του ζώου και επιτρέπει τη σίτισή του ή όχι. Πρακτικά αναγνωρίζει αυτόματα αν το ζώο που πλησίασε είναι γάτα ή σκύλος και τους παρέχει αυτόματα το είδος της τροφής που απαιτείται.

Η ομάδα ρομποτικής και η συνεργασία των δύο σχολείων ξεκίνησε στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους και την τρέχουσα σχολική χρονιά εντάθηκαν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός έργου που θα χρησιμοποιούσε αποτελεσματικά ρομποτικές διατάξεις και θα είχε κοινωνικό πρόσημο. Χρησιμοποιήθηκε ο μικροελεγκτής BBC micro:bit, μια Αrtificial Ιntelligence κάμερα, διάφοροι αισθητήρες καθώς και ο 3D εκτυπωτής του σχολείου.

Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν στο εργαστήριο ρομποτικής του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου που δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια μέσα από χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ που συμμετέχουμε και σχετίζονται με εκπαίδευση STEM. Παραδείγματα αυτών των προγραμμάτων είναι τα Visit Math (2022-1-FR01-KA220- SCH-000090275), SteamBuilders (2020-1-FR01-KA201-080668), Power of digitalization in fighting against climate change (2022-1-IT02-KA220-SCH-000086101) και ComixAI (2023-1-FR01-KA220-SCH-000150994).

Οι μαθητές/τριες της ομάδας συνεργάστηκαν, πειραματίστηκαν με διατάξεις ρομποτικής, δημιούργησαν μικρότερα έργα και σταδιακά ανέπτυξαν τις δεξιότητες προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων που απαιτούνταν ώστε να φτάσουν στην κατασκευή που διακρίθηκε στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών.

«Στην προσπάθεια μας βρήκαμε αρωγό όποτε χρειάστηκε τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του 2 ου ΕΠΑΛ Αγρινίου και του Ε.Κ. Αγρινίου κ. Λεωνίδα Παπαθανασίου και τον ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε επίσης και το 2ο ΓΕΛ Αγρινίου για τη διάθεση συνεργασίας.

Η προσπάθεια στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα συνεχιστεί και του χρόνου και ευελπιστούμε ότι μαζί με τις ποικίλες άλλες δράσεις μας σε ευρωπαϊκά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται στον 21 ο αιώνα και να έχουν δημιουργική φοίτηση στο σχολείο μας», καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει ο διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου, Δρ. Φώτης Λαζαρίνης.