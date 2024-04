5ο ΓΕΛ Αγρινίου: Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πολωνία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (εικόνες)

Από 14 έως 20 Απριλίου εκπαιδευτικοί και μαθητές του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου επισκέφτηκαν την πόλη Stretzgom στη νοτιοδυτική Πολωνία

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ZespolSzkolOgolnoksztalcacych w Strzegomiu στο Stretzgom στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2021-2-PL01- KA210-SCH-000049639 “Successful Schools with STEM”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός της Ελλάδος, σχολεία από την Τουρκία, Νορβηγία και φυσικά από την Πολωνία.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνεργασία μαθητών και η δημιουργία ρομποτικών κατασκευών με τον μικροελεγκτή Arduino για την αυτοματοποίηση λειτουργιών και τη δημιουργία έξυπνων σπιτιών.

Οι καθηγητές στο σχολείο φιλοξενίας είχαν σχεδιάσει ένα αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα με δραστηριότητες ρομποτικής, επισκέψεις σε έξυπνα κτήρια, αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες που βοήθησαν τους συμμετέχοντες να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες.

Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε επίσκεψη στην πόλη Wroclaw (Βρότσλαβ) και στο πανέμορφο κάστρο Książ. Ιδιαίτερα συναισθήματα προκάλεσε στους συμμετέχοντες η επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης GrossRosen.

Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν στα σπίτια Πολωνών μαθητών και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άμεσα τον τρόπο ζωή τους και την κουλτούρα τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα στενές φιλίες.

Το 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου συμμετέχει επίσης στα προγράμματα Visit Math (2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275), Power of digitalization in fighting against climate change (2022-1-IT02-KA220-SCH-000086101), και ComixAI (2023-1-FR01-KA220-SCH-000150994), όπου γίνονται εκπαιδεύσεις και δράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα ρομποτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και διδασκαλίας μαθηματικών μέσω παιχνιδιών και καινοτόμων μεθόδων.

Η συμμετοχή του σχολείου μας σε δράσεις Erasmus+ βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας να γνωρίσουν εκπαιδευτικά συστήματα και να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα άλλων λαών και να συνεργαστούν δημιουργικά με μέλη άλλων σχολείων.

Ο Δ/ντης Δρ. Φώτης Λαζαρίνης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου