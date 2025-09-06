51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή: Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων στο Αγρίνιο

Με μεγάλη επιτυχία και από τη μαζική συμμετοχή κόσμου και νεολαίας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/9 η πρώτη μέρα των κεντρικών εκδηλώσεων του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στο Αγρίνιο.

Σήμερα Σάββατο, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται και με την πολιτική συγκέντρωση με ομιλία του Θοδωρή Χιώνη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Την πρώτη μέρα, τους συμμετέχοντες στο χώρο του "Παπαστράτειου" Γυμνασίου, καλοσώρισε με χαιρετισμό του ο Ανδρέας Ζάγκας, μέλος του Γραφείου του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας και γραμματέας του ΤΣ Αιτωλοακαρνανίας της ΚΝΕ.

Ακολούθησε μεγάλο μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ποιος τη ζωή μου», σε επιμέλεια του Ανδρέα Φούκα, με 9μελής ορχήστρα, που αποτελούταν από τους: Νεκτάριο Αποστολιώτη, Πόπη Αργυροπούλου, Μαριλένα Ευστρατίου, Γιώργο Καρακώστα, Χριστίνα Κορκοντζέλου, Κάρπο Κουτσούμπα, Αλέκο Στασινό, Κώστα Φραγκάκη. Συμμετείχαν 26 τραγουδιστές από την περιοχή και συγκεκριμένα: Σωτήρης Γκεβεντζές, Ευγενία Γρέντζελου, Θωμάς Γκουρνέλος, Μαριλένα Ευστρατίου, Ευαγγελία Ιωάννου, Δήμητρα Καψάλη, Ιωάννα Κολοβάκη, Θοδωρής Κόντος, Βασίλης Κοτρώτσος, Κατερίνα Κουτσουπιά, Aδάμ Κουτσουπιάς, Ντίνος Λέρης, Λιάνα Μπαγιώργου, Αναστασία Μπίττα, Ιωάννης Μπίττας, Γιάννης Πανουκλιάς, Χρήστος Παντούλας, Βασίλης Παπαδογιώργος, Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου, Λένα Σαββίδου, Δημήτρης Σαρρής, Ανδρέας Σελιμάς, Γεωργία Τριανταφύλλου, Ντόρα Τσίτου, Παναγιώτα Τσόλκα, Ανδρέας Φούκας, Νίκος Φρίντζος.

Όλοι οι συμμετέχοντες ξεσήκωσαν το κοινό, που το "ταξίδεψαν" με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους, κερδίζοντας ένα ζεστό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια ακολούθησε λαϊκό γλέντι.

Ολόκληρο το πρόγραμμα, σήμερα Σάββατο περιλαμβάνει:

Αντιπολεμικό δρώμενο από μαθητές, με θέμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.