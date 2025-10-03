51 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Η επιστράτευση νεολαίας στο επίκεντρο της ομιλίας του Μητσοτάκη

Να γιορτάσει τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό της νεολαίας του κόμματος επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του την επιστράτευση των νέων.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα συσπείρωσης της νεολαίας και να κηρύξει την έναρξη μίας κινητοποίησης που θα διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, μέχρι τις εθνικές κάλπες.

Τον λόγο στις 17:00 το απόγευμα στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα πάρει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής, με μία συνολική τοποθέτηση για το πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και με την προειδοποίηση πως «ο λαϊκισμός αντεπιτίθεται».

Επιστράτευση της νεολαίας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νεολαία, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά.

Θα επιχειρήσει όμως και να κινητοποιήσει τη νεολαία του κόμματος, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στα «καθήκοντα» που έχει η ΟΝΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Μία ομιλία που έρχεται στη σκιά του «πακέτου» που παρουσίασε στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το οποίο αγγίζει ειδικά τους νέους έως 30 ετών που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία.

«Ο λαϊκισμός αντεπιτίθεται»

Αιχμή στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αναμένεται να υπάρξει στο φαινόμενο του λαϊκισμού.

«Ο λαϊκισμός, διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται (με fake news)» αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με συνεργάτες του, την ώρα που στα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία κομμάτων, όπως π.χ. του Αλέξη Τσίπρα.

Πανηγυρική επανεκλογή του Ορφέα Γεωργίου

Εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ θα είναι ο 30ρης δικηγόρος Ορφέας Γεωργίου, κάτι που ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη σημειώνοντας πως εφόσον ανανεωθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα συνεχίσει να είναι «Πρόεδρος όλων», με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΟΝΝΕΔ, στόχος που, όπως τόνισε, αφορά όχι μόνο στην Οργάνωση, αλλά και στη συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκλογή του αναμένεται πανηγυρική.

Η ατζέντα του Συνεδρίου

Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 17:00 με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και τις ομιλίες του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα.

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.

