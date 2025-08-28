51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ: Λεωφορείο από το Αγρίνιο για το Ζάππειο

Τα 51 χρόνια από την ίδρυσή του θα τιμήσει το ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο και η Νομαρχιακή του Κινήματος στην Αιτωλοακαρνανία ενημερώνει ότι στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσει λεωφορείο από την οδό Μαβίλη.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη θα συζητηθεί το δημογραφικό ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Αιτωλοακαρνανίας:  

Την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Ζάππειο, γιορτάζουμε την επέτειο της ιδρυτικής μας διακήρυξης και στέλνουμε μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

18:00 | Θεματική συζήτηση για το δημογραφικό

19:30 | Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη

21:00 | Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Αιτωλ/νίας θα διαθέσει λεωφορείο για την μετακίνησή τους. Η αναχώρηση θα γίνει από τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό επί της οδού Μαβίλη στο Αγρίνιο και ώρα 14.00.

Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στα τηλέφωνα: 6972160216 και 6948442692

 

28 Αυγ 2025

