5 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου και καθιερώθηκε από την UNESCO το 1994.

Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον τιμητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο, στη συμβολή τους στη διαμόρφωση της νεολαίας, αλλά και στην ανάδειξη των συνθηκών και προτύπων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Γιατί γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας συνδέεται με την ιστορική Σύσταση της UNESCO/ΔΟΕ σχετικά με το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών, η οποία υιοθετήθηκε το 1966. Η Σύσταση αυτή αποτέλεσε το πρώτο διεθνές πρότυπο που καθόρισε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία, την επιμόρφωση και τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το 1997, η UNESCO επανήλθε με τη Σύσταση για το διδακτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επεκτείνοντας την αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελείται και στα πανεπιστήμια.

Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που παίζουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στη ζωή των μαθητών, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη γενικότερα. Η ημέρα επικεντρώνεται:

στην εκτίμηση και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών,

στην ανάδειξη των προκλήσεων της διδασκαλίας,

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής τους θέσης,

στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.

Πέρα όμως από τα θεσμικά πλαίσια, η ημέρα αυτή αποτελεί και μια υπενθύμιση της βαθιάς σχέσης που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, καθοδηγώντας, εμπνέοντας και ενθαρρύνοντάς τους σε κάθε βήμα.

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης: «Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες».

