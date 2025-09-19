4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ο Αγρινιώτης αθλητής Κωνσταντίνος Σταμούλης εξαίρει τον σπουδαίο αγώνα

Ο Αγρινιώτης αθλητής Κωνσταντίνος Σταμούλης εξαίρει τον σπουδαίο αγώνα 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος "Φάνης Τσιμιγκάτος" που θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 2025

Ένας από τους σημαντικότερους Ελληνες δρομείς των μεγάλων αποστάσεων είναι ο πανελληνιονίκης Κωνσταντίνος Σταμούλης.

Εχει αγωνιστεί και στους τρεις προηγούμενους νυχτερινούς ημιμαραθωνίους «Φάνης Τσιμιγκάτος» και είναι ο πλέον κατάλληλος να μιλήσει για τον αγώνα.

Λίγο πριν τρέξει στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, είπε:

«Εάν με ρωτούσε κανείς για τον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας, θα του πρότεινα να συμμετάσχει οπωσδήποτε. Είναι μια άριστη διοργάνωση με ένα μεγάλο όπλο, την φανταστική διαδρομή», ενώ στάθηκε και στην ώρα διεξαγωγής του:

«Το ότι γίνεται βράδυ, τον κάνει ξεχωριστό, ενώ είναι ιδιαίτερα θετικό για έναν αθλητή».

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ζει και γυμνάζεται στο Αγρίνιο με τον Μπάμπη Ποσονίδη και διακρίνεται στην αντοχή με τον αδερφό του Νίκο. Σπούδασε στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.

Τα ρεκόρ του

5.000 μ.: 14.02.63 Νινόβ 16/7/2022

10.000 μ.: 29.08.17 Λονδίνο 18/5/2024

Ημιμαραθώνιος: 1:06.14 Θεσσαλονίκη 21/11/2021

Μαραθώνιος: 2:25.37 Αθήνα 13/11/2022

Ο φετινός 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και διοργανώνεται από τον Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους ενδιαφερόμενους οι διοργανωτές έχουν επιλέξει τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about

thebest.gr