4ο Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών: «Εκεί που η παράδοση ρέει σα κρασί»

Στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής, στην οινοπαραγωγό περιοχή των Οινιαδών, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το «4ο Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στην πάνω πλατεία Κατοχής, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την μακραίωνη σχέση των Οινιαδών με την αμπελουργία και το κρασί!

Παράλληλα το Φεστιβάλ Οίνου, λαμβάνει χώρα την περίοδο του τρύγου, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο ένα πλούσιο πολιτιστικά καλοκαίρι στην Κατοχή, που περιλάμβανε το Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών, Μουσικοχορευτικές Εκδηλώσεις, Πανηγύρια, Ομιλίες, Παρουσιάσεις βιβλίων και άλλα γεγονότα που προσέλκυσαν πλήθος κόσμου από όλο το νομό και γειτονικές περιοχές.

Στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν ο Συλλόγος Οινοπαραγωγών Κατοχής, ο οργανισμός «Οινιαδών Ανάπτυξις», ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και τοπικοί φορείς όπως ο Σύλλογος Νεολαίας Κατοχής, ο Σύλλογος Γυναικών Κατοχής «Αλθαία», το Χορευτικό Τμήμα Κατοχής «Αχελώος», εθελοντές και μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου «Οινιαδών Ανάπτυξις»