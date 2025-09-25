454η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου: Ο Δήμος τιμά το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη - Το πρόγραμμα

Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη, την 454η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ο Miguel de Cervantes Saavedra έγραψε χαρακτηριστικά:

«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…»





Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

To πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού (5 Οκτωβρίου - 12 Οκτωβρίου 2025):

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025

17:00 - 22:00, Έκθεση ζωγραφικής της Παρασκευής Τσιάρα - Τουμπάνου με τίτλο: «ΕΠΑΧΤΟΣ-

ΝΑΤΠΑΚΤΟΣ-LEPANTO.

Το χθες και το σήμερα». Διάρκεια έκθεσης έως και 12/10, Κτήριο Τσώνη

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025

19:00, Εγκαίνια Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Κτήριο

Ξενία Ναυπάκτου

Πέμπτη & Παρασκευή, 9-10 Οκτωβρίου 2025

10:00-12:00, «O Miguel de Cervantes Saavedra διηγείται…»

Δρώμενο για παιδιά από 9 έως 12 ετών από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Αύλειος χώρος Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025

19:30, Παρέλαση - Αναγγελία Ναυμαχίας από τον Σύλλογο Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές

Λήξη Παρέλασης: Αύλειος χώρος Ιδρύματος Μπότσαρη

20:30, Διάλεξη της ιστορικού - ερευνήτριας και ποιήτριας δρ. Νάσας Παταπίου με τίτλο «Κύπρος καιΝαυμαχία της Ναυπάκτου».

Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025

11:00, Υποδοχή του Ιταλικού συλλόγου «Amici di Lepanto».

Δημαρχείο Ναυπακτίας

16:00, 14ο Τουρνουά Σκακιού Blitz «Lepanto»

Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Ναυπάκτου (ΑΣΟΝ) «ΕΠΑΧΤΟΣ». Παραλία Ψανής

21:00 Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

και παρέλαση με τη συμμετοχή του ιταλικού Συλλόγου «Amici di Lepanto» και του πολιτιστικού συλλόγου

«Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025

07:30 - 10:30, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

11:00, Επιμνημόσυνη Δέηση και ρίψη στεφάνων

Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου «Παλίμψηστα» φιλοξενείται στο Φετιχιέ Τζαμί

Διάρκεια έκθεσης: 01/08 έως 31/10

Ωράριο: Καθημερινά 11:00-13:00 και 19:00-22:00. Είσοδος ελεύθερη