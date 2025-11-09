2ος ο Κώστας Σταμούλης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο – Εξαιρετική εμφάνιση και από τον αδελφό του Νίκο

Στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τερμάτισαν και τα δύο αδέλφια, Αγρινιώτες αθλητές, που συμμετείχαν. Ο Κώστας Σταμούλης κέρδισε την 2η θέση (με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ) στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής κούρσας και ο αδελφός του Νίκος τερμάτισε 6ος, καταφέρνοντας να καταγράψουν και οι δύο σημαντικές επιδόσεις!

Αξίζει να τονίσουμε πως ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Στο βίντεο που ακολουθεί αποτυπώνεται ο τερματισμός του κ. Καραίσκου και του κ. Σταμούλη. Στο πλαίσιο του τερματισμού μάλιστα καταγράφηκε μια σπουδαία στιγμή του αθλητισμού! Ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ανάμενε στον τερματισμό τον Αγρινιώτη αθλητή για να τον αγκαλιάσει και να τον συγχαρεί, ενώ και οι δύο μαζί περίμεναν τον τρίτο αθλητή που τερμάτισε.

Ο χρόνος του Κώστα Σταμούλη ήταν ο καλύτερος, όπως προαναφέραμε, που έχει καταγράψει στην συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς έχει συμμετάσχει και άλλες χρονιές, όπως λ.χ. πέρσι όπου στην ίδια διοργάνωση έτρεχε και ο επίσης σπουδαίος αθλητής Φώτης Ζησιμόπουλος! Και τα δύο αδέλφια Σταμούλη να αναφέρουμε ότι είναι δρομείς του ΓΑΣ Αγρινίου.