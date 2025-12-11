3ο ΓΕΛ Αγρινίου: Αλληλεγγύη για τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Ανακοίνωση αλληλεγγύης εξέδωσε το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου για τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Η ανακοίνωση:

Οι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, στον δίκαιο αγώνα τους για τα αυτονόητα.

Στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, αλλά και σε κάθε μπλόκο της Ελλάδας δίνουν μάχη απέναντι στις άδικες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, που είναι κόντρα στις ανάγκες και τα συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Πολιτικές των οποίων τα αποτελέσματα βιώνουμε καθημερινά, στα σχολεία, στην δουλειά στο χωράφι. Εκείνοι που έχουν μετατρέψει τα σχολεία μας σε εξεταστικά κέντρα με ελάχιστες γνώσεις και ευκαιρίες μόνο για αυτούς που το αντέχει η τσέπη τους τώρα στράφηκαν εναντίον των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Είναι εκείνοι που δίνουν χρήματα στην πολεμική προετοιμασία, στους χασάπηδες και στους φραπέδες και όχι σε αυτούς που παράγουν ή στην παιδεία. Έτσι είναι η ίδια η φύση του συστήματος, ενός συστήματος που αδιαφορεί για τους ανθρώπους που κρατάνε με κόπο και ιδρώτα την ανθρωπότητα ζωντανή αλλά τους ξεζουμίζει για να ταΐσει τα παράσιτα.

Και όποιοι τολμούν να σηκώσουν κεφάλι τους χαρακτηρίζουν “μπαχαλάκηδες”, εγκληματίες και παραβατικούς, όπως έγινε και με τους δικούς μας αγώνες τον προηγούμενο μήνα.

Όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Οι νέοι και οι νέες δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Η μάχη τους μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη. Με κάθε μέσο συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε την πάλη τους για μια ζωή στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων. Είμαστε δίπλα σας και ενωμένοι θα νικήσουμε!