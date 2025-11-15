353 κιλά… χασίς Ισπανίας κατασχέθηκαν στο λιμάνι Ηγουμενίτσας!

Αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας ήταν ο εντοπισμός τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών στο λιμάνι μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛΑΣ με το Κεντρικό Λιμεναρχείο και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ηγουμενίτσας.

Από την επιχείρηση συνελήφθη ένας 58χρονος υπήκοος Βουλγαρίας καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά και 19 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το πρώτο 10ημερο του τρέχοντος μήνα, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας, ακτοπλοϊκά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ρόλο στο συντονισμό της φόρτωσης και μεταφοράς των ποσοτήτων από την Ισπανία.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-353- κιλά και -19- γραμμάρια,

τράκτορας,

επικαθήμενο,

-6.230- ευρώ,

-2- κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

