3.000 στρέμματα στον Αχελώο: Θέμα χρόνου η ανάθεση από την ΕΤΑΔ

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ, ενώ είναι θέμα χρόνου η ανάθεση για τα 3.000 στρέμματα στην παλιά κοίτη στον Αχελώο

Θέμα χρόνου σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ» να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της

Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για την εκμίσθωση του ακινήτου στην παλιά κοίτη

του Αχελώου κατάντη του φράγματος Στράτου συνολικού εμβαδού σχεδόν 3.000

στρεμμάτων.

Η ΕΤΑΔ είχε προχωρήσει στις αρχές του καλοκαιριού στην κίνηση αυτή για την αξιοποίηση

της εν λόγω έκτασης, δίνοντας τη δυνατότητα στον πιθανό ενδιαφερόμενο για μακροχρόνια

μίσθωση της έκτασης διάρκειας 22 ετών, με δυνατότητα μάλιστα για παράταση για ακόμη 8

χρόνια και με τιμή εκκίνησης στις 98.000 ευρώ.

Στη διάρκεια του Ιουνίου η ΕΤΑΔ έδωσε δύο παρατάσεις στο διαγωνισμό, που τελικά είχε

καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με

πηγές της ΕΤΑΔ υπήρξε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκταση, με

περισσότερες προφανώς από μια προσφορές να υποβάλλονται. Και πλέον σύμφωνα με

πληροφορίες της «Σ» απομένουν τα διαδικαστικά θέματα για τον έλεγχο των προσφορών

που υποβλήθηκαν, για να προκύψει ο ανάδοχος. Ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το προφίλ

των ενδιαφερόμενων εταιρειών ή το είδος της αξιοποίησης που έχουν στα πλάνα τους για

τη συγκεκριμένη έκταση. Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΤΑΔ στο διαγωνισμό της δεν

είχε περιορισμούς ως προς τη χρήση του ακινήτου, ωστόσο ζητούσε -αν και δεν

αξιολογούνταν- παρουσίαση της σκοπούσας χρήσης από τους υποψήφιους.

Πάντως το επενδυτικό ενδιαφέρον προκύπτει και από τα αρκετά ερωτήματα που

κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους για τους όρους του διαγωνισμού και

απαντήθηκαν από την ΕΤΑΔ δημόσια πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των

προσφορών. Από εκεί, καθώς υπήρξαν ερωτήματα τη συμμετοχή αλλοδαπών νομικών

προσώπων προκύπτει και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Όπως είναι γνωστό εδώ και περίπου δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που δόθηκε η Βεβαίωση

Παραγωγού, η συγκεκριμένη έκταση εμφανίζεται στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής

Ενέργειας «δεσμευμένη» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με ισχύ 230 MW,

που σχεδιάζει η εταιρεία «Global Renewables».

Ωστόσο όπως αποκάλυψε η «Σ» σε προηγούμενο φύλλο της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

προχώρησε πρόσφατα σε ανάκληση της Βεβαίωσης Παραγωγού, καθώς προβλέπεται από

τη νομοθεσία αυτοδίκαιη παύση εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει νομοθεσίας πάλι υπάρχει στους ενδιαφερόμενους

δικαίωμα ενστάσεων. Έτσι δεν είναι βέβαιο μέχρι στιγμής εάν στο συγκεκριμένο σχέδιο θα

ματαιωθεί οριστικά, ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι στο πληροφοριακό

σύστημα της ΡΑΕ μέχρι σήμερα φαίνεται ακόμη ενεργή άδεια της ΡΑΕ για τις μπαταρίες της

ίδιας εταιρείας στο συγκεκριμένο σημείο στην παλιά κοίτη του Αχελώου.

Σε κάθε περίπτωση το βέβαιο είναι ότι δύο και πλέον χρόνια μετά την έκδοση της

Βεβαίωσης Παραγωγού από την ΡΑΕ, δεν έγινε ποτέ γνωστοποίηση στις εμπλεκόμενες

υπηρεσίες και φορείς της περιοχής κάποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το

έργο.

Υπενθυμίζεται ότι η «Global Renewables» φέρεται να έχει «συγγενικές» σχέσεις με τον

σαουδαραβικό κολοσσό Zahid Group, του οποίο κεντρικός βραχίονας στις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας είναι η Altaaqa. Στο ενεργειακό «οπλοστάσιο» του Zahid Group ανήκουν

μεταξύ άλλων η Altaaqa Global, διεθνής επιχείρηση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και η

Greencells που ιδρύθηκε το 2009 στη Γερμανία και αποτελεί σήμερα έναν από τους

μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ