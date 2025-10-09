2η Αγροτική Έκθεση Αμφιλοχίας: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επισκεψιμότητα και συμμετοχή εκθετών

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επισκεψιμότητα και συμμετοχή εκθετών η 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi», στην Αμφιλοχία

Η αγροτική παράδοση και η τοπική επιχειρηματικότητα του Δήμου Αμφιλοχίας πρωταγωνίστησαν στη 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» που πραγματοποιήθηκε από τις 4-6 Οκτωβρίου στο λιμάνι Αμφιλοχίας, με δυναμική παρουσία επιχειρηματιών και παραγωγών της περιοχής, σε μια έκθεση που ήρθε για να μείνει στην Αιτωλοακαρνανία και να αποτελέσει σημείο συνάντησης με επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Εμποροπανήγυρη της Αμφιλοχίας, μια παράδοση 117 χρόνων, ανανεώνεται και με στόχο την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων μετατράπηκε για δεύτερη χρονιά σε μια υπαίθρια Αγροτική Έκθεση που ξεκινά να καθιερώνεται με στόχο να αποτελέσει ένα από τα πιο δυναμικά εκθεσιακά γεγονότα στην Αιτωλοακαρνανία με έμφαση τη γεωργία και τη μεταποίηση.

Φέτος με αυξημένο αριθμό εκθετών της ευρύτερης περιοχής, η Αγροτική Έκθεση του Δήμου Αμφιλοχίας, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα συνδυάζοντας την τοπική παραγωγή, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και το πολιτιστικό δυναμικό του Δήμου Αμφιλοχίας. Για τρεις ημέρες στον ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, κυριάρχησαν η γαστρονομία, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι τοπικές παραδόσεις.

Τα λαμπερά εγκαίνια της Αγροτικής Έκθεσης έγιναν παρουσία του Δημάρχου Αμφιλοχίας Σάκη Τορουνίδη, του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής, Θανάση Παπαθανάση, της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Κατσακιώρη, του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιώργου Τσιχριτζή και την επί σειρά ετών Προέδρου του ΕΟΤ και πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Άντζελας Γκερέκου, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία ανάδειξης των τοπικών προϊόντων ως φύλακες της τοπικής παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου.

Η κα Γκερέκου μίλησε επίσης για τον τουρισμό και το μέλλον του, που είναι η τοπικότητα και η βιωσιμότητα, με έμφαση στις γεύσεις, τις ιστορίες, τη φύση και την κουλτούρα του τόπου, ξεναγήθηκε στα περίπτερα των εκθετών, επισκέφτηκε τοπόσημα στην Αμφιλοχία και τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, προβάλλοντας τον Δήμο Αμφιλοχίας μέσα από τα διαδικτυακά της Μέσα και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη στήριξη στη διοργάνωση.

Η Αγροτική Έκθεση ήταν ένα αντάμωμα όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, επιχειρήσεων, συλλογικοτήτων και παραγωγών, πολιτιστικών συλλόγων και επαγγελματιών όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα φημισμένα τυροκομικά προϊόντα, η ελιά, το μέλι, τα θαλασσινά της περιοχής.

Στο περίπτερο του Δήμου Αμφιλοχίας, μπορούσες να δεις και να ενημερωθείς για τα τοπόσημα, τις δράσεις και τις δραστηριότητες του Δήμου. Εκπρόσωποι τοπικών επιχειρήσεων, του μεταποιητικού κλάδου και του αγροτικού-γεωργικού κλάδου παρουσίασαν τα προϊόντα που παράγουν, ενώ στον χώρο πραγματοποιήθηκαν παράλληλα παραδοσιακά μουσικά, χορευτικά και γαστρονομικά δρώμενα με την παρουσία πολιτιστικών συλλόγων «Η Ομόνοια» και «Δημήτρης Ψαθάς», του τμήματος Γυναικών – χειροτεχνίας του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Περδικακίου και του Κέντρου Λόγου – Τέχνης και Επιστήμης «Αμφιλοχίας Δίοδος».

Ο Δήμος Αμφιλοχίας διοργάνωσε γαστρονομική εκδήλωση αφιερωμένη στις παραδοσιακές συνταγές, με την κα Ουρανία Μπαλατσούκα να παρουσιάζει το άνοιγμα φύλλου και την παραδοσιακή συνταγή λαχανόπιτας και πλαστού. Το εστιατόριο Amvrakia πρόσφερε γευστικά εδέσματα με κύριο υλικό τα θαλασσινά της περιοχής και το τμήμα Γυναικών -Χειροτεχνίας παραδοσιακή τραχανόπιτα. Ο Ιωάννης Παυλάκος, γεωπόνος και ιδρυτής της γεωπονικης εταιρείας «Γεωζωή Παυλάκος» παρουσίασε τη θεματική «Πρακτικές για μια επιτυχημένη Ελαιοκομική σεζόν», με την Ελένη Κοντονάσιου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να παρουσιάζει τη θεματική για τη συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης δράσεις για παιδιά από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Αμφιλοχίας και το Κέντρο Λόγου – Τέχνης και Επιστήμης «Αμφιλοχίας Δίοδος» και μουσικές εκδηλώσεις από το συγκρότημα «Αiora Project» και του συγκροτήματος των Θανάση Μπλέτσα, Παναγιώτη Μήτσου, Χριστίνα Τσουραπούλη, Βασιλική Μήτσου και Μάκη Φεγγούλη.

Η 2η Αγροτική Έκθεση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, αποτελώντας έναν θεσμό με προοπτική για το μέλλον και η Αμφιλοχία να γίνει σημείο αναφοράς για όσους δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

*Tην 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» διοργάνωσε ο Δήμος Αμφιλοχίας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Ευχαριστούμε όλους τους επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.