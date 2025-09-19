2η Αγροτική Έκθεση Αμφιλοχίας - AGRE AMFI στις 4 έως 6 Οκτωβρίου

Η AGRE AMFI επιστρέφει δυναμικά! Η 2η Αγροτική Έκθεση Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2025 στον εμπορικό λιμένα Αμφιλοχίας, και αναμένεται να αποτελέσει ξανά έναν σημαντικό θεσμό για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική ανάπτυξη.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη διοργάνωση που συγκεντρώνει:

• Επιχειρήσεις με νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

• Προμηθευτές γεωργικών εφοδίων, όπως σπόροι, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και άλλα.

• Κατασκευαστές και εμπόρους εξοπλισμού για αγροτικές εργασίες.

• Τοπικούς παραγωγούς, που προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, διεκδικώντας νέες αγορές και συνεργασίες.

Η AGRE AMFI 2025 αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της περιοχής και προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και κοινό.

Παράλληλες Εκδηλώσεις & Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει:

• Σεμινάρια και ομιλίες με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αγροτικού τομέα

• Γαστρονομικές παρουσιάσεις με τοπικά προϊόντα

• Πολιτιστικές δράσεις και μουσικά δρώμενα, που προβάλλουν την πολιτιστική ταυτότητα και τη δυναμική της περιοχής ως τουριστικός προορισμός

Η Αμφιλοχία Ζωντανεύει και με την Εμποροπανήγυρη

Από τις 3 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη, προσφέροντας στο κοινό μια μεγάλη γκάμα εμπορικών προϊόντων, είδη λαϊκής τέχνης, ένδυση, είδη σπιτιού και πολλά άλλα!

Ένα μοναδικό επταήμερο γεμάτο κίνηση, ποικιλία και αγορές, που συμπληρώνει ιδανικά την αγροτική έκθεση και μετατρέπει την Αμφιλοχία σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή!