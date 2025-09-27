29 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς - "Μη χάσεις Κτύπο"

«Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς» η 29η Σεπτεμβρίου και με σύνθημα "Μη χάσεις Κτύπο" η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς, εστιάζει στην πρόληψη των πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα

Πιο αναλυτικά:

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ευθυνόμενα για πάνω από 20 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Το 2025, η ημέρα αυτή συμπίπτει με την 25 η επέτειο από την καθιέρωση αυτής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WORLD HEART FEDERATION - WHF), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Το θέμα της φετινής εκστρατείας είναι : «Μη Χάσεις Κτύπο» («Don’t Miss a Beat») και εστιάζει στην πρόληψη των πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, καλώντας σε άμεσες δράσεις ώστε να μη χάνονται πολύτιμες στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα. Απώτερος και ουσιαστικός στόχος είναι μέχρι το 2030 να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε φροντίδα για 500 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους παγκοσμίως, προωθώντας εθνικά σχέδια

δράσης και πολιτικές για ισότιμη και καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι :

Α. Στατιστικά : Κάθε χρόνο, 17-20 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή κακοήθεις αρρυθμίες. Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν μακράν την πρώτη αιτία θανάτου (γύρω στο 35%), με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου το κάπνισμα, την υπέρταση, την υψηλή χοληστερόλη, το διαβήτη, την παχυσαρκία και την καθιστική ζωή.

Β. Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα: η Παγκόσμια Ημέρα προάγει την υγιεινή διατροφή, τη σωματική άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και τακτικούς ελέγχους. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές αλλά και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2022 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο των πασχόντων από καρδιαγγειακά νοσήματα, μία κατηγορία η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό υπο-ομάδων. Αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Παθήσεων – Νοσημάτων, του Global Heart Hub, του World Heart Federation, του Global ARCH, της EURORDIS, του International Rare Alliance, του NCD Alliance, του

Mended Hearts Europe, του World Patients’ Alliance, του Childrens’ Heart Link κ.ά.

Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη στήριξη των ασθενών και την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στην ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης των ασθενών με καρδιοπάθειες, δεδομένου ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία με πολύ σοβαρές προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και προεκτάσεις.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επαγγελματίες Υγείας και το ευρύ κοινό, ώστε να μειωθεί το φορτίο αυτών των παθήσεων στη χώρα μας.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιάς και των λοιπών επιστημονικών φορέων, ενώσεων και οργανισμών για έναν πραγματικά υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος σε συνδυασμό με τις απαραίτητες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των συμβαμάτων, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών, του προσδόκιμου ζωής και στην αποφυγή των πρόωρων και αιφνιδίων θανάτων συμπολιτών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνο Χόρτη, στο 6975592614 ή να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.kardiopatheia.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα.