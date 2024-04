Μια 26χρονη Ελληνίδα μίλησε στη γαλλική Βουλή για τις ευκαιρίες που πρέπει να δίνονται στους νέους πτυχιούχους

Η Μυρτώ Μεζίνη αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα success story ενός νέου κοριτσιού, στο οποίο δόθηκαν οι σωστές ευκαιρίες κι εκείνη τις άρπαξε και διέπρεψε

Τις εντυπώσεις έκλεψε με την εμφάνισή της στη γαλλική Βουλή η 26χρονη Μυρτώ Μεζίνη, η οποία μίλησε στην ολομέλεια ζητώντας από τους Γάλλους βουλευτές την μεγαλύτερη χρηματοδότηση του VIE, ενός προγράμματος που δίνει κίνητρα στους Γάλλους εργοδότες για να εμπιστευθούν τους νέους πτυχιούχους.

Η νεαρή Ελληνίδα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα success story ενός νέου κοριτσιού, στο οποίο δόθηκαν οι σωστές ευκαιρίες κι εκείνη τις άρπαξε και διέπρεψε. Κατά την ομιλία της αναφέρθηκε στον τρόπ, με τον οποίο μπορούν αξιοποιηθούν καλύτερα οι νέοι ευρωπαίοι πτυχιούχοι στη γαλλική αγορά εργασίας, αναφερόμενη ουσιαστικά σε ένα πρόβλημα που όλοι όσοι βρίσκονται στη δεκαετία των 20 έχουν αντιμετωπίσει, αναζητώντας εργασία.

Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα; Εργοδότες που δεν προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους χωρίς εμπειρία, τη στιγμή που για να αποκτήσει κάποιος νέος εμπειρία πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος που θα τον προσλάβει. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι, αγανακτισμένοι από τέτοιες τακτικές, να παρατούν την αναζήτηση εργασίας στον τομέα των σπουδών του και να ψάχνουν εργασία σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η Μυρτώ κατάφερε να «σπάσει» αυτόν τον φαύλο κύκλο, χρησιμοποιώντας αυτό το γαλλικό πρόγραμμα, και πλέον βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Πώς συνέβησαν όλα

Όλα συνέβησαν με τη βοήθεια της business France, ενός κρατικού γαλλικού φορέα, ο οποίος έχει σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον. Ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι το πρόγραμμα VIE, το οποίο χρηματοδοτεί κατά ένα μεγάλο μέρος την τοποθέτηση νέων Ευρωπαίων πτυχιούχων ηλικίας 18-28 χρόνων σε γαλλικές εταιρείες σε κάθε γωνιά της γης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εργαζόμενοι υπό το καθεστώς VIE υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε 124 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.

Για να τονιστεί η σημασία του προγράμματος και να γίνει κατανοητό το τι ακριβώς κάνει, καθώς και για να συζητηθούν αναλυτικά η χρηματοδότησή του, η λειτουργία του, τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματά του, διοργανώθηκε μια συζήτηση στην ολομέλεια της γαλλικής βουλής στις 11 Απριλίου.

Μάλιστα, την συζήτηση άνοιξε ο Γάλλος υπουργός εξωτερικού εμπορίου, Φρανκ Ριστέρ, η βουλευτής Nadia Hai, και απηύθυνε μήνυμα μία άλλη βουλευτής, η Amelia Lakrifi, ενώ ανάμεσα στους επιλεγμένους ομιλητές βρέθηκε και η Μυρτώ Μεζίνη.

«Το πρόγραμμα έχει επιτρέψει σε πάνω από 100.000 νέους να ξεκινήσουν καριέρα στο διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον»

Η Μυρτώ πήρε τον λόγο και ξεκίνησε με μια μικρή παρουσίαση του εαυτού της: «Λέγομαι Μυρτώ Μεζίνη και είμαι εδώ σήμερα με την ιδιότητα της υπεύθυνης του ‘κέντρου νέων’ της VALEO, είμαι δηλαδή υπεύθυνη για τους 900 εκπαιδευόμενους και τους 250 ανθρώπους που ανήκουν στο Πρόγραμμα VIE».

Παράλληλα, εξήγησε πως «ως Ελληνίδα συμμετείχα στο πρόγραμμα VIE στη Δημοκρατία της Τσεχίας, και κατόπιν ξαναγύρισα στη Γαλλία με συμβόλαιο αορίστου διάρκειας (CDI), δηλαδή ακριβές παράδειγμα αυτού που θέλουμε για να έχουμε πολυπολιτισμικότητα».

Μεταξύ άλλων τόνισε πως «το πρόγραμμα έχει επιτρέψει σε πάνω από 100.000 νέους, όπως εγώ, να ξεκινήσουν μία καριέρα στο διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον, και συγχρόνως επιτρέπει στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν να επεκτείνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γαλλική εταιρεία VALEO, η οποία, όπως είπε «είναι προμηθευτής μηχανολογικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων, με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους στον κόσμο, που ασχολείται με την καινοτομία για την ‘έξυπνη κίνηση’, την καινοτομία για το αυτόνομο αυτοκίνητο και την μείωση των εκπομπών Co2».

«Προτείνουμε αυτό το πρόγραμμα σχεδόν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, για να μεγαλώσουμε την διεθνή παρουσία μας καθώς επίσης και για να επιτρέψουμε στους νέους να αναπτύξουν διεθνή καριέρα. Το VIE μάς επιτρέπει να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς ηγέτες σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων κα να ενισχύσουμε επίσης την παγκόσμια θέση μας» συμπλήρωσε, τονίζοντας τη σημασία τους προγράμματος VIE.

«Οι άνθρωποι του προγράμματος VIE βρίσκονται στις 4 γωνιές του κόσμου - Αμερική, Ασία, Ωκεανία, Ευρώπη..... Σε διάφορες θέσεις - μηχανικοί, Ερευνα και Ανάπτυξη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορές, Οικονομικά και πολλά άλλα τμήματα. Πραγματικές αποστολές, που είναι ό,τι καλύτερο για έναν νέο διπλωματούχο που θέλει να μάθει και να εξελιχθεί σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο» κατέληξε.

Ποια είναι η Μυρτώ Μεζίνη

Η Μυρτώ γεννήθηκε το 1997. Πήρε το πτυχίο της στις πολιτικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο Sciences Po (Paris Institute of Political Studies), που θεωρείται το δεύτερο καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο στον τομέα των πολιτικών επιστημών), με μερικούς από τους διεθνούς φήμης αποφοίτους του να είναι οι Georges Pompidou και τον Francois Mitterand μέχρι τον Emmanuel Macron.

Παράλληλα, πήρε μάστερ στο Management of Human Resources and Organisational Behaviour από το Sciences Po, ξεκινώντας έτσι μια καριέρα σε πολυεθνικές εταιρίες.

Συμμετείχε και η ίδια στο πρόγραμμα VIE μετά το τέλος των σπουδών της, όταν η γαλλική πολυεθνική που την είχε προσλάβει μέσω του αυτού του προγράμματος την έστειλε για ένα χρόνο στα γραφεία της στην Τσεχία.

Σήμερα, εργάζεται σε μία γαλλική πολυεθνική ως International Talent Acquisition Manager, υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για το πρόγραμμα VIE της εταιρίας. Εκείνη και τα υπόλοιπα έξι άτομα που απαρτίζουν το τμήμα της, είναι υπεύθυνοι για 250 άτομα VIE στα διάφορα sites της εταιρείας σε 17 χώρες του κόσμου, καθώς και για ακόμα 900 εκπαιδευόμενους νέους που εργάζονται στην εταιρεία (interns, apprentices) σε όλη τη Γαλλία.

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Business France, η οποία και την επέλεξε να αντιπροσωπεύσει, αναλύσει και παρουσιάσει το VIE δίνοντας την άποψη των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα επιχειρήσεων.

protothema.gr