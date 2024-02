26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Οι ταινίες των διαγωνιστικών τμημάτων – 35 πρεμιέρες και «εισιτήριο» για το Όσκαρ

Το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις ταινίες, που θα πάρουν μέρος στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης: το Διεθνές Διαγωνιστικό, το Newcomers και το >>Film Forward. Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στα τρία τμήματα πραγματοποιούν την παγκόσμια, διεθνή ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ, ενώ η ταινία που θα κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό βρίσκει αυτόματα θέση στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Τα 36 ντοκιμαντέρ των διαγωνιστικών τμημάτων ανάμεσά τους και 9 ελληνικές παραγωγές πραγματεύονται ζητήματα που απασχολούν όλους μας και αφηγούνται ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης και ενηλικίωσης, καταγράφουν την αντίσταση σε κάθε είδος διακρίσεων και προκατάληψης, συνθέτουν συναρπαστικά πορτρέτα ξεχωριστών ανθρώπων και ιχνηλατούν τη σχέση μας με το περιβάλλον.

Συνολικά, 35 ταινίες που συμμετέχουν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward κάνουν στο Φεστιβάλ την παγκόσμια, διεθνή ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους και διαγωνίζονται για τα επίσημα βραβεία και τα παράλληλα βραβεία της διοργάνωσης, τα περισσότερα από τα οποία συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Οι δώδεκα ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνεία σε κάποια από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τη Βάλερυ Κοντάκου, σκηνοθέτρια και παραγωγό, τη Ρέιτσελ Λι Τζόουνς, σκηνοθέτρια και παραγωγό και τον Σουντίπ Σάρμα, προγραμματιστή φεστιβάλ.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό:

• Το ντοκιμαντέρ Αδέσποτα Κορμιά / Stray Bodies (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ελίνας Ψύκου ακολουθεί τέσσερις γυναίκες, οι οποίες αναζητούν σωματική αυτονομία σε μια Ευρώπη, όπου επιτρέπεται να ταξιδέψεις, να εργαστείς, να καταναλώσεις ελεύθερα αλλά όχι απαραίτητα να ζήσεις ή να πεθάνεις όπως επιθυμείς.

• Η σκοτεινή ιστορία εκατοντάδων φυματικών που πέθαναν χωρίς να τους αναζητήσει κανείς έρχεται στο φως ύστερα από 80 χρόνια, μέσα από τα υπάρχοντά τους και την αναζήτηση των συγγενών τους, στο ντοκιμαντέρ Αζήτητοι / Unclaimed (παγκόσμια πρεμιέρα) της Μαριάννας Οικονόμου.

• Το Unclickable (παγκόσμια πρεμιέρα) του Μπάμπη Μακρίδη μάς εισάγει στον κόσμο της ψηφιακής διαφημιστικής απάτης μέσα από μαρτυρίες, ενώ παράλληλα εξερευνά τον ρόλο των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

• To A New Kind of Wilderness (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Σίλγιε Έβενσμο Γιάκομπσεν μάς μεταφέρει στην αγκαλιά των σκιερών δασών της Νορβηγίας, όπου ο ξαφνικός θάνατος της Μαρίας θα ανατρέψει την οικογενειακή γαλήνη και θα φέρει την οικογένειά της αντιμέτωπη με καινούριες προκλήσεις.

• Στο ντοκιμαντέρ And So It Begins (διεθνής πρεμιέρα) της Ραμόνα Σ. Ντίας παρακολουθούμε τις απόπειρες ενός λαϊκού κινήματος να υπερασπιστεί τις έννοιες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, στη διάρκεια μιας μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης στις Φιλιππίνες.

• Στο Forest (παγκόσμια πρεμιέρα) της Λίντια Ντούντα παρακολουθούμε την καθημερινότητα μιας οικογένειας που ζει στην καρδιά του παλαιότερου δάσους της Ευρώπης, στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας, να αλλάζει ριζικά όταν πρόσφυγες, διωγμένοι από τις χώρες τους, βρίσκουν καταφύγιο μια ανάσα από το σπίτι τους.

• Στο Johatsu – Into Thin Air (παγκόσμια πρεμιέρα) των Αράτα Μόρι και Αντρέας Χάρτμαν γνωρίζουμε τους μυστηριώδεις «νυχτερινούς μεταφορείς» στην Ιαπωνία, οι οποίοι βοηθούν ανθρώπους να εξαφανιστούν εν μια νυκτί από προσώπου γης.

• Το My Stolen Planet (διεθνής πρεμιέρα) της Φαραχνάζ Σαριφί παρουσιάζει τις κεντημένες σε εύθραυστο φιλμ αναμνήσεις της Φαράχ: μιας γυναίκας που συλλέγει θραύσματα από super8 φιλμάκια και αποτυπώνει την ομορφιά της καθημερινότητας στο Ιράν στη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης.

• Το Nocturnes (διεθνής πρεμιέρα) των Ανιρμπάν Ντούτα και Ανουπάμα Σρινιβασάν ακολουθεί την οικολόγο Μάνσι σε μια αποστολή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του πλανήτη, στα δάση των Ιμαλαΐων. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την προσπάθειά της να βρει και να μελετήσει σκόρους, ενώ διερωτάται για την εύθραυστη σχέση μας με τη φύση.

• Στο Pol Pot Dancing (παγκόσμια πρεμιέρα) του Ενρίκε Σάντσες Λανς παρακολουθούμε μια κορυφαία χορεύτρια στη βασιλική αυλή της Καμπότζης, η οποία μεγαλώνει με αγάπη τον μικρό αδελφό του συζύγου της ως δικό της γιο. Χρόνια αργότερα ανακαλύπτει ότι ο θετός γιος της δεν είναι άλλος από τον αιμοσταγή δικτάτορα Πολ Ποτ.

• Στο Two Strangers Trying Not To Kill Each Other (διεθνής πρεμιέρα) των Τζέικομπ Πέρλματερ και Μανό Ουιμέ παρακολουθούμε τη διαμάχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού καλλιτεχνών, της Μάγκι και του Τζόελ, έπειτα από ένα ατύχημα της Μάγκι που διαταράσσει τις ισορροπίες στη σχέση τους.

• Το where we used to sleep (παγκόσμια πρεμιέρα) του Ματέους Βέρλε μάς μεταφέρει σε ένα μικρό ρουμανικό χωριό στα όρη Απουσένι, οι κάτοικοι του οποίου αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του κοντινού ορυχείου χαλκού.

Newcomers

Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers δώδεκα πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης», με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο του Newcomers, με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνεία σε κάποια από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τη Μαρία Δρανδάκη, παραγωγό, την Αλίσα Κοβαλένκο, σκηνοθέτρια και τον Τζανλούκα Ματαρέζε, σκηνοθέτη.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα Newcomers:

• Η Τζέλη Χατζηδημητρίου στο ντοκιμαντέρ Λεσβία / Lesvia (παγκόσμια πρεμιέρα) ταξιδεύει σε ένα χωριό της Λέσβου τη δεκαετία του ’70 και αφηγείται μια ιστορία για την αγάπη και το τι σημαίνει να είναι κανείς αποδεκτός.

• Το Πανελλήνιον / Panellinion (παγκόσμια πρεμιέρα) των Κώστα Αντάραχα και Σπύρου Μαντζαβίνου είναι ένα ντοκιμαντέρ για ένα εκτός τόπου και χρόνου σκακιστικό καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα καταφύγιο για ανθρώπους που ασφυκτιούν στην καθημερινότητά τους.

• Η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου πυροδοτεί το κίνημα MeToo στην Ελλάδα και δίνει τη δύναμη σε μια νεότερη αθλήτρια να σπάσει τη δική της σιωπή. Στο ντοκιμαντέρ της Βάνια Τέρνερ Tack (παγκόσμια πρεμιέρα) παρακολουθούμε τον αγώνα των δύο γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με το τραύμα τους.

• Το A Shelter of One’s Own (παγκόσμια πρεμιέρα) της Έβα Τουράν παρουσιάζει ένα φεμινιστικό πορτρέτο ρίχνοντας φως σε ένα απομονωμένο καταφύγιο γυναικών, όπου η δημιουργός θέτει ερωτήματα για τη θέση της στην κοινωνία και για την ελευθερία του σώματος.

• Στο A Stranger Quest (διεθνής πρεμιέρα) του Αντρέα Γκατόπουλος, γνωρίζουμε τον Ντέιβιντ Ράμσεϊ, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του συλλέγοντας χάρτες. Το πορτρέτο μιας αληθινά ιδιαίτερης προσωπικότητας, ενός άνδρα που κοντεύει τα 80 και έρχεται αντιμέτωπος με τα φαντάσματα του παρελθόντος.

• Το A Tree Grows In My Dreams Every Night (παγκόσμια πρεμιέρα) του Βιντ Χάινσεκ εξετάζει τη συνύπαρξη του παρελθόντος και του παρόντος στη συλλογική μνήμη ενός χωριού, σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Σλοβενίας. Ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας κοινότητας βαθιά συνδεδεμένης με το τοπίο.

• Στο Eternal You (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) διά χειρός Μόριτζ Ρίσζβικ και Χανζ Μπλοκ, παρακολουθούμε πώς άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιχειρούν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους που έχουν φύγει από τη ζωή.

• Στο Fighting Demons With Dragons (παγκόσμια πρεμιέρα) της Καμίλα Μαγκίντ, ακολουθούμε τρία παιδιά που φοιτούν στο οικοτροφείο Έστερσκοβ, όπου το μάθημα γίνεται μέσω παιχνιδιού ρόλων. Ένα ντοκιμαντέρ ενηλικίωσης για τον αποκλεισμό, για την αναζήτηση ταυτότητας και την ανάγκη του ανήκειν.

• To Glass, My Unfulfilled Life (διεθνής πρεμιέρα) του Ροχίερ Κάπερς, ένα αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ για την καθημερινότητα ενός πενηντάχρονου που είναι πεπεισμένος πως όλα θα πάνε καλύτερα στη ζωή του αν μόνο κατορθώσει να γίνει βιρτουόζος σε ένα αυτοσχέδιο όργανο μουσικής από ποτήρια νερού.

• Το May Your Will Be Done (παγκόσμια πρεμιέρα) του Άντριαν Σιλβέστρε είναι η γλυκόπικρη ιστορία συμφιλίωσης του σκηνοθέτη με τον πατέρα του, μια εκκεντρική προσωπικότητα που υπήρξε απών από τη ζωή των παιδιών του και τώρα, στη δύση της ζωής του, έρχεται πιο κοντά τους.

• Το Tell Them About Us (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ραντ Μπεϊρούτι είναι μια ιστορία ενηλικίωσης έξι εφήβων κοριτσιών αραβικής, κουρδικής και ρομά καταγωγής που έρχονται αντιμέτωπες με τον ρατσισμό και τις πιέσεις των οικογενειών τους σε μια επαρχιακή πόλη της Γερμανίας.

• Τo Touché (διεθνής πρεμιέρα) της Μαρτίνα Μόορ είναι η larger-than-life ιστορία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην ξιφασκία Νάταλι Μουλάουζεν, η οποία συμμετείχε σε τρεις Ολυμπιάδες με δύο διαφορετικές χώρες. Μια ταινία με γενναίες δόσεις δράματος εντός και εκτός τερέν.

Στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward, που παρουσιάζει ταινίες που αμφισβητούν τις συμβάσεις και αρθρώνουν μια νέα και τολμηρή κινηματογραφική γλώσσα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δώδεκα ταινίες. Τα βραβεία που απονέμονται είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, και ο Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνεία σε κάποια από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τη Σίστερ Σιλβέστερ, visual artist, τον Μπο Γουάνγκ, σκηνοθέτη και τον Χριστόφορο Μαρίνο, επιμελητή.

Οι ταινίες του τμήματος >>Film Forward:

• Το Avant-Drag! του Φιλ Ιερόπουλου τοποθετεί στο προσκήνιο δέκα drag performers που αποδομούν το φύλο, την εθνικότητα, και τις πολιτικές ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν την αστυνομική βία, την τρανσφοβία και τον ρατσισμό της ελληνικής κοινωνίας.

• Tο ντοκιμαντέρ Πρωτόγαλα / First Milk (παγκόσμια πρεμιέρα) του Παναγιώτη Παπαφράγκου καταγράφει τον κύκλο της ζωής: γέννηση-θάνατος-αναγέννηση, εστιάζοντας τον φακό του στην εκτροφή νεογέννητων αμνοεριφίων στους πρόποδες του όρους Πατέρας.

• Στο Όταν συναντώ τους φίλους μου / When I Meet my Friends (παγκόσμια πρεμιέρα) του Γιάννη Καρύδα γνωρίζουμε τον Μάκη, έναν άνδρα αντιμέτωπο με έναν φαινομενικά αβάσταχτο αριθμό προσωπικών προβλημάτων που τον οδηγούν σταδιακά στην ψυχική κατάρρευση.

• Εργάτες ντυμένοι σαν αστροναύτες δουλεύουν στις σκιές και ετοιμάζονται να καταστρέψουν αμίαντο. Πολλές γενιές εργατών διασταυρώνονται στο Chrysotile (παγκόσμια πρεμιέρα) της Σάρα Ντελ Πίνο.

• Το Desire Lines (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Τζουλς Ρόσκαμ είναι ένα υβριδικό φιλμ που συνδυάζει προσωπικές συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και μυθοπλασία, καθώς αφηγείται μια περίπλοκη ιστορία φυλομετάβασης, επιχειρώντας ένα ταξίδι στον χρόνο.

• Στο Diagnonsense (διεθνής πρεμιέρα), η Άνε-Μάρτα Ταμν Άσγκαρντ πιάνει το χαμένο νήμα του εαυτού της, μετουσιώνοντας την 15ετή οδύσσειά της σε ψυχιάτρους και ιδρύματα σε ένα συγκινητικό φιλμ (αυτο)θεραπευτικής δύναμης.

• Το From Abdul to Leila (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Λεϊλά Αλμπαγιάτι είναι η συναρπαστική προσωπική ιστορία της σκηνοθέτριας, η οποία επανασυνδέεται με την οικογένειά της έπειτα από ένα ατύχημα που την έκανε να χάσει τη μνήμη της.

• Το Holding Back the Tide (διεθνής πρεμιέρα) της Έμιλι Πάκερ είναι ένα ιμπρεσιονιστικό, υβριδικό ντοκιμαντέρ που συνδέει την queer κοινότητα της Νέας Υόρκης με τον κύκλο ζωής των στρειδιών στην αμερικανική μεγαλούπολη.

• Το Only Godard (διεθνής πρεμιέρα) των Αρνό Λαμπέρ και Βενσάν Σορέλ επιχειρεί να ανακαλύψει τον πραγματικό Γκοντάρ, ο οποίος, κρυμμένος πίσω από τη μιντιακή του περσόνα, δούλευε ασταμάτητα για να (επανα)δημιουργήσει το σινεμά.

• Το Reas (διεθνής πρεμιέρα) της Λόλα Αρίας είναι ένα υβριδικό μιούζικαλ, στο οποίο πρώην κρατούμενες επιστρέφουν σε φυλακή του Μπουένος Άιρες για να ξαναζήσουν τις μέρες τους στη φυλακή, αυτή τη φορά ως μυθοπλασία.

• Το Soundtrack to a Coup d’État (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Γιόχαν Γκριμονπρές ερευνά την υπόθεση δολοφονίας του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού του Κονγκό. Ένα συγκλονιστικό πολιτικό θρίλερ, ένα σπαρακτικό κατηγορώ του ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού και της αποικιοκρατίας, αλλά κι ένα υπέροχο μουσικό ντοκιμαντέρ την ίδια στιγμή.

• Το The Forest In Me (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ρεμπέκα E. Μάρσαλ είναι ένα εσωτερικό και λυρικό γράμμα στο μικρό παιδί της σκηνοθέτιδος, μέσα από το οποίο επιχειρεί να καταγράψει την εύθραυστη παρουσία μας στον πλανήτη.