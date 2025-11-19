«25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», φέρει τον τίτλο άρθρο του Κώστα Πιέτα, που αφορά ένα από τα πιο διαδεδομένα και επίμονα ανθρώπινα δικαιώματα προβλήματα.

Γράφει ο Κώστας Πιέτας*

Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση, αλλά εκφράζει μια αναγκαιότητα· είναι μια παγκόσμια κραυγή για δράση. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και επίμονα ανθρώπινα δικαιώματα προβλήματα. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια καθημερινά βιώνουν κακοποίηση, που υπονομεύει την αξιοπρέπειά τους, την υγεία τους, την αυτονομία τους και την ίδια τους τη ζωή.

Μορφές βίας: ένα σιωπηλό φάσμα. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι πάντα ορατή. Μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική, λεκτική ή διαδικτυακή. Εκδηλώνεται στο σπίτι, μέσω ενδοοικογενειακής βίας, στον χώρο εργασίας, μέσω παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης, στο διαδίκτυο, μέσω εκφοβισμού, εξαναγκασμού ή διαρροής προσωπικών δεδομένων, στον δρόμο, μέσα από κακοποίηση, επιθέσεις ή βιασμούς. Πολλές γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν είτε λόγω κοινωνικών στερεοτύπων, είτε λόγω φόβου, είτε γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές, που θα τις προστατέψουν.

Οι βαθιές ρίζες του προβλήματος: Η βία κατά των γυναικών έχει συχνά τις ρίζες της: Στον κοινωνικό σεξισμό και στην άνιση κατανομή εξουσίας, σε πατριαρχικά πρότυπα, που παρουσιάζουν τις γυναίκες ως «κατώτερες» ή «υποδεέστερες», στην έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη σιωπή, που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίζουν ανενόχλητοι. Η κοινωνική ανοχή είναι συχνά συνένοχη. Όσο η βία θεωρείται «ιδιωτικό θέμα» ή «υπερβολή», τόσο θα διαιωνίζεται.

Οι συνέπειες είναι ολέθριες Η βία δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες. Αγγίζει: τα παιδιά τους, τις οικογένειες, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία. Γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, απώλεια εργασίας, κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη και θάνατο. Η γυναικοκτονία αποτελεί την πιο ακραία και τραγική μορφή αυτού του φαινομένου.

Η εξάλειψη της βίας είναι ευθύνη όλων μας Η αλλαγή δεν θα έρθει μόνη της.

Απαιτεί συλλογική προσπάθεια:

Εκπαίδευση και Πρόληψη Η καλλιέργεια σεβασμού και ισότητας από μικρή ηλικία είναι κρίσιμη. Τα σχολεία, τα ΜΜΕ και η οικογένεια παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Νομοθεσία και Προστασία Ισχυροί νόμοι, αλλά και αποτελεσματικές δομές στήριξης — γραμμές βοήθειας, ξενώνες, νομική στήριξη — είναι απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει μια γυναίκα να ξεφύγει.

Σπάσιμο της σιωπής Η κοινωνία πρέπει να ενθαρρύνει τις γυναίκες να μιλούν χωρίς φόβο και ντροπή. Κάθε μαρτυρία μπορεί να σώσει ζωές.

Ανδρική συμμετοχή. Οι άνδρες πρέπει να είναι μέρος της λύσης: καταδικάζοντας τη βία, απορρίπτοντας μισογυνικές συμπεριφορές και εκπαιδεύοντας τις νέες γενιές.

Ένας κόσμος χωρίς βία είναι εφικτός Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών δεν είναι ουτοπία. Είναι στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ενότητα, ενημέρωση και αλληλεγγύη. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε μέχρι η βία να γίνει παρελθόν.