Μέχρι και 248 ευρώ τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στην Αθήνα!

Ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 2020 η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία της Καναδής σούπερ σταρ της μουσικής Celine Dion, η οποία στο πλαίσιο της Courage World Tour, θα δώσει μία μεγάλη συναυλία, για 1η φορά στην Αθήνα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.).

Όπως γνωστοποιήθηκε, μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» που ηγείται η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και γιορτάζει φέτος 30 χρόνια προσφοράς.

Το φαινόμενο Celine Dion λοιπόν έρχεται για 1η φορά στην Ελλάδα! Έχουν κυλήσει αρκετά χρόνια (32) από το μακρινό 1988 όταν η νεαρή Ντιόν εκπροσωπώντας την Ελβετία κατακτούσε την 1η θέση και το τρόπαιο του διαγωνισμού τραγουδιού της Γιουροβίζιον.

Δέκα χρόνια αργότερα στην κορυφή πλέον τραγούδησε την κλασική και πολυακουσμένη μπαλάντα από την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον, «My heart will go on» που κέρδισε τη χρονιά εκείνη το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Μία χρονιά πριν είχε τραγουδήσει μία άλλη πολύ ωραία, ρομαντική μπαλάντα, το «Because you loved me» που ακουγόταν στην ταινία «Υπόθεση πολύ προσωπική» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μισέλ Πφάιφερ που επίσης έφτασε έως την υποψηφιότητα του βραβείου Όσκαρ.

Ωστόσο για να δει κάποιος από κοντά και να απολαύσει την μοναδική φωνή της Σελίν Ντιόν θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και κάτι μας λέει πως τα εισιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα παρότι…απλησίαστα για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πύλες εισόδου και διαζώματα που θα μπορεί κάποιος να καθίσει στο ΟΑΚΑ, οι τιμές είναι 72,50 ευρώ για τα φθηνότερα και πιο προσιτά εισιτήρια (αν συγκρίνεις πάντως την τιμή με τα εισιτήρια της Μαντόνα δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά) και ακολουθούν εισιτήρια αξίας 89 ευρώ, 100 ευρώ, των 155 ευρώ και τέλος για τις θέσεις golden standing τα εισιτήρια κοστίζουν 248,50 ευρώ.

Στις αναγραφόμενες τιμές όπως διευκρινίζεται, συμπεριλαμβάνεται 1 ευρώ δωρεά στο σύλλογο «Ελπίδα».

Η συναυλία θ’ αρχίσει στις 21.30.

