20 χρόνια Atropon – Μία ξεχωριστή συναυλία στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου
Επετειακή συναυλία «20 χρόνια Atropon» στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου, με μουσικές διαφορετικών ρευμάτων, αγαπημένους καλλιτέχνες και μια γιορτινή ατμόσφαιρα.
Μια συναυλία με άρωμα γιορτής και μουσικές διαφορετικών ρευμάτων, αλλά και χειροποίητες δικές μας, το Σάββατο 20/9/2025 στις 8:30 μμ.
Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από κοντά μας τα υπέροχα παιδιά μας "Ηβη". Στη δική μας γιορτή σας περιμένουμε όλους και σας υποδεχόμαστε με ένα ποτήρι κρασί για τον καθένα!
Γενική είσοδος €10 (ταμείο)
Προπώληση €8 από τους φίλους:
- Τσαγερί-Βιολογικό Παντοπωλείο "Μύρτιλο", Φιλελλήνων 41
- "Στο Μπρίκι" cafe & snacks, Π. Σούλου 4, Κεντρική Πλατεία.
Συντελεστές:
- Ευσταθία Γρέντζελου: φωνή
- Γεώργιος Αθανασόπουλος: λύρα, μαντολίνο, φωνή, ενορχηστρώσεις
- Φιφή Αλεξοπούλου: τσέλο
- Χριστίνα Κορκοντζέλου: πιάνο
- Θεόδωρος Τσακμάκης: κλαρίνο, πνευστά
- Μάκης Φεγγούλης: drum set, percussion
- Ήχος, φως: Πάνος Αυγέρης
Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!
Δείτε την αφίσα: