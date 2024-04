To 1o ΓΕΛ Αγρινίου σε πρόγραμμα ομαδικής μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+

Στην πόλη Φάνο, στην επαρχία Πέζαρο-Ουρμπίνο της περιφέρειας Μάρκε, στην κεντρική Ιταλία, από τις 8 Απριλίου έως τις 11 Απριλίου 2024

Στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου σχεδίου Erasmus+ 2023-1-EL01-KA122-SCH-000137756 με τίτλο‘Can't take my eyes off you!’, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ύστερα από την έγκριση της πρότασης από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου συμμετείχαν σε πρόγραμμα ομαδικής μαθησιακής κινητικότητας.