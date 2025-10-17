1η Γιορτή Ελιάς στη Σπολάϊτα: Μια γιορτή για τον τόπο, τη γη και τους ανθρώπους της

Την Κυριακή (19.10.25) στην πλατεία της Σπολάϊτας θα πραγματοποιηθεί η 1η Γιορτή Ελιάς, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», μια γιορτή για τον τόπο, τη γη και τους ανθρώπους της.

Η πρώτη γιορτή ελιάς στη Σπολάϊτα είναι γεγονός! Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 19.10.25, στις 10:30, στην πλατεία του χωριού.

Με αυτή τη γιορτή «εγκαινιάζεται» μια νέα προσπάθεια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός. Η πρωτοβουλία ελήφθη από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάϊτας «Η Αγίας Παρασκευή», το οποίο επιδιώκει στο πλαίσιο της διοργάνωσης να συνδυάσει τη διασκέδαση με την παράδοση και την ενημέρωση γύρω από την ελαιοκαλλιέργεια, η οποία είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα που έχει ρίζες στο μακρινό παρελθόν και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Σπολάϊτα και την ευρύτερη περιοχή.

Η γιορτή διοργανώνεται στην έναρξη της περιόδου συγκομιδής της ελιάς και θα περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα, λαχειοφόρο αγορά, καθώς και ομιλίες από ειδικούς, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με την ελαιοκαλλιέργεια, όπως η συγκομιδή, το κλάδεμα κτλ.

Με ελιές που υπάρχουν στην περιοχή και ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 χρόνια ζωής η Σπολάϊτα επιβεβαιώνει τη διαχρονική της σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο. Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι να εξελιχθεί σε «σήμα κατατεθέν» για την Σπολάϊτα, να ενώσει τις γενιές και να διδάξει τους νεότερους ό,τι αφορά την ελιά και το ελαιόλαδο.

Ο ταμίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάϊτας « Η Αγία Παρασκευή», Αλκιβιάδης Καπέλης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», ανέφερε: «Διοργανώνουμε το πρωί της Κυριακής (19.10.25) στην πλατεία της Σπολάϊτας την πρώτη γιορτή ελιάς, την πραγματοποιούμε τώρα που αρχίζει η συγκομιδή της ελιάς και έχει μεγαλύτερη ουσία μια τέτοια διοργάνωση.

Την γιορτή αυτή θέλουμε να την καθιερώσουμε και κάθε χρόνο να την εμπλουτίζουμε. Στο πλαίσιο της γιορτής θα υπάρχει και το κομμάτι της διασκέδασης με παραδοσιακή μουσική, λαχειοφόρο, αναψυκτικά, σουβλάκια, οι γυναίκες του χωριού θα κάνουν παραδοσιακές πίτες κλπ, αλλά θα υπάρχει και το κομμάτι της ενημέρωσης. Γεωπόνος θα αναλύσει τις ποικιλίες της ελιάς που υπάρχουν στην περιοχή μας και όχι μόνο. Θα μιλήσει για το κλάδεμα και τον σωστό τρόπο που πρέπει να γίνεται για τη συγκομιδή της εκάστοτε ποικιλίας, για τους «εχθρούς» της ελιάς λ.χ. τον δάκο, ενώ θα πραγματοποιήσουμε και ομιλία για την ιστορία του χωριού μας, βάσει του αρχείου που έχουμε βρει. Διαθέτουμε πρακτικά που έχουν γραφεί ακόμη και με πένα, τόσο παλιά.

Τα ερείσματα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση είναι δύο. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σπολάϊτας είναι νέο και επιθυμούσε να πραγματοποιήσει μια διαφορετική εκδήλωση που πέρα από το κομμάτι της διασκέδασης να σχετίζεται με την ιστορία του χωριού μας, ενώ παράλληλα υπάρχουν στην περιοχή μας ελιές άνω των 120 ετών και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζει και η νέα γενιά της Σπολάϊτας και της γύρω περιοχής, αλλά και γενικότερα οι συνάνθρωποι μας στο Αγρίνιο.

Τα χωριό μας είναι από τα παλιότερα της περιοχής που διέθετε ελιές, ενώ άλλες περιοχές τις φύτεψαν ελιές αργότερα. Μόνο το 1935 είχαν καταγραφεί στην Σπολάϊτα 24 χιλιάδες ρίζες ελιές.

Πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στη διοργάνωση, ενώ θέλουμε να τονίσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι μόλις άκουσαν το λόγο ήταν θετικοί στο να μας υποστηρίξουν.

Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε έργο για να μαζέψουμε κόσμο, που να θέλει να προσφέρει στον τόπο μας. Θέλουμε τη νέα γενιά μαζί μας, γιατί αυτή είναι το μέλλον, θέλουμε να αποκτήσουν πείρα με χαμόγελο μαζί, γιατί αυτός ο συνδυασμός θα τους βοηθήσει να αγαπήσουν τον τόπο τους περισσότερο, να μάθουν γι’ αυτόν και να θελήσουν να προσφέρουν σ’ αυτόν και στο σύνολο.

Μετά τη διοργάνωση στοχεύουμε στη δημιουργία βιβλιοθήκης, διότι συγχωριανός μας έδωσε χορηγία 5.000 βιβλία και το βιβλίο και η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη για όλες στις γενιές».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»