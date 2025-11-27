1η Δεκεμβρίου τα επίσημα εγκαίνια του ΚΗΦΗ Μεσολογγίου

Ο Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει τα επίσημα εγκαίνια του ΚΗΦΗ τα οποία θα πραγματοποιηθούν την 1η Δεκεμβρίου 2025

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, στην διεύθυνση Σπυρίδωνος Τρικούπη 31, στο Μεσολόγγι.

Η δημιουργία του ΚΗΦΗ εμπλουτίζει το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, προσφέροντας στους ηλικιωμένους ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για καθημερινή φροντίδα, κοινωνικοποίηση και στήριξη.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ο Δήμαρχος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Σπυρίδων Διαμαντόπουλος