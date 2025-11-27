Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Home Μεσολόγγι

1η Δεκεμβρίου τα επίσημα εγκαίνια του ΚΗΦΗ Μεσολογγίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ο Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει τα επίσημα εγκαίνια του ΚΗΦΗ τα οποία θα πραγματοποιηθούν την 1η Δεκεμβρίου 2025

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, στην διεύθυνση Σπυρίδωνος Τρικούπη 31, στο Μεσολόγγι.

Η δημιουργία του ΚΗΦΗ εμπλουτίζει το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, προσφέροντας στους ηλικιωμένους ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον για καθημερινή φροντίδα, κοινωνικοποίηση και στήριξη.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ο Δήμαρχος
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Σπυρίδων Διαμαντόπουλος

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.