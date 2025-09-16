16,5 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις στην Αιτωλοακαρνανία ζητά η Περιφέρεια μετά τις πυρκαγιές

Σε 16,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης στην Αιτωλοακαρνανία ώστε να προστατευτούν οι πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές.

Βαρύς είναι ο λογαριασμός που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καθώς για την αποκατάσταση ζημιών, αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση ενόψει του χειμώνα απαιτούνται έργα που ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει για χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 20 έργα προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα βάσει των τεχνικών δελτίων που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας προτείνονται 10 έργα στην Αχαΐα (20,45 εκατ. ευρώ), 6 έργα στην Αιτωλοακαρνανία (16,5 εκατ. ευρώ) και 3 έργα στην Ηλεία (4 εκατ. ευρώ).

Στην Αιτωλοακαρνανία οι πυρκαγιές του Αυγούστου έπληξαν περιοχές των Δήμων Μεσολογγίου και Ακτίου Βόνιτσας, προκαλώντας βλάβες στην ορεινή ζώνη της περιοχής Παλιάμπελα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και αντίστοιχα στην περιοχή της Σταμνάς και του Ευηνοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την πλήρωση των ρεμάτων, αλλά και των τάφρων της περιοχής με φερτά υλικά, διάβρωση και υποχώρηση πρανών με κίνδυνο την πρόκληση ζημιών, βλάβες σε υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα, κατάρρευση υπαρχόντων αναχωμάτων κλπ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τονίζει ότι πρόκειται για παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης, ώστε να προστατευτούν οι πληγείσες περιοχές από νέα καταστροφικά φαινόμενα.

Και αυτό γιατί τα μεγάλα ύψη βροχής αποστερούν από την επιφάνεια των λεκανών απορροής τη φυσική τους ικανότητα για υδατοσυγκράτηση, γεγονός που συντελεί στην αύξηση και επιτάχυνση της επιφανειακής απορροής στις πλαγιές του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης, λόγω αύξησης της διάβρωσης και της μεταφοράς μεγάλου όγκου φερτών υλικών στα πεδινά και τελικά τη σημαντική και απότομη αύξηση της παροχής αιχμής στις κοίτες των υδατορεμάτων που διασχίζουν αυτήν. Οι πλημμύρες στις γεωργικές εκτάσεις αλλά και στα ρέματα της περιοχής που βρίσκονται σε χαμηλότερα σημεία είναι λίαν αναμενόμενο επακόλουθο φαινόμενο.

Στην Αιτωλοακαρνανία προτείνεται η υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση του πυρόπληκτου τμήματος της εθνικής οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας, στη θέση Παλιάμπελα, καθώς και για την αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς, Εύηνο και Αχελώο.

Αναλυτικά τα έργα που προτείνονται:

1) Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, προϋπολογισμού 5.016.661,79 ευρώ

2) Αποκατάσταση κεντρικού και δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, τάφροι μικρά ρέματα, φράγματα συγκράτησης φερτών κλπ ) στις πληγείσες περιοχές από τις δασικές φωτιές 2025 του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ

3) Αποκατάσταση οδικού τμήματος στην Επ. Οδό από Βόνιτσα προς Πάλαιρο, προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ

4) Αποκατάσταση πυρόπληκτου τμήματος εθνικής οδού Αμφιλοχίας Βόνιτσας στη θέση Παλιάμπελα 3.650.000€

5) Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευήνου εξαιτίας της πυρκαγιάς στις 11 & 12 Αυγούστου 2.800.000€

6) Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου εξαιτίας της πυρκαγιάς στις 11 & 12 Αυγούστου 3.500.000€

Το ζητούμενο βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών είναι πάντοτε η ταχύτητα της αποκατάστασης, κάτι που σε μεγάλο βαθμό αφορά το Κράτος κεντρικά και το πόσο σύντομα θα είναι τα χρήματα που απαιτούνται στη διάθεση της Περιφέρειας, που προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση και την υλοποίησή τους.

Δυστυχώς η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι τα χρήματα που ζητούν Δήμοι και Περιφέρειες για αποκαταστάσεις έρχονται με καθυστέρηση και σε δόσεις, υπό την έννοια ότι οι πιστώσεις που δίνονται σε πρώτη φάση δεν αρκούν για όλα τα προτεινόμενα έργα. Έτσι μοιραία συνολικά η Πολιτεία «τρέχει» πίσω από τις ανάγκες που δημιουργούν οι φυσικές καταστροφές κάτι που επηρεάζει πάντοτε και τις δράσεις πρόληψης, με αποτέλεσμα και εκεί το έλλειμμα να είναι μεγάλο.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»