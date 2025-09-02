16 παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Ελλάδα - 850 στην Κρήτη έδειξε η πρώτη έρευνα

Στις 16 ανέρχονται οι περιπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια μετά την έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις διαστάσεις του σκανδάλου έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που διαφαινόταν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ.

Από αυτά το ποσό των 282.544 ευρώ που καταβλήθηκε συνολικά αφορά τη Δυτική Ελλάδα την ώρα που στην Κρήτη διανεμήθηκαν επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 17 εκατ. ευρώ.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους: Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.