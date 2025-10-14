1555: Πώς λειτουργεί online για ΕΚΦΑ, ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ

Το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 και οι απαντήσεις που δίνει για τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ

Το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει πλέον ενιαία και άμεση επικοινωνία με το Δημόσιο.

Μέσω του 1555, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν για δέκα φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων: e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας (Εργασιακές Σχέσεις), ΝΑΤ, ΤΕΚΑ, ΜΤΠΥ, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται στην ελληνική νοηματική γλώσσα, μέσω βιντεοκλήσης στην πλατφόρμα 1555.gov.gr

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ψηφιακής αναβάθμισης του 1555 και αξιοποιεί σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους.

Από τον Ιούλιο του 2021, το τηλεφωνικό κέντρο έχει απαντήσει πάνω από 12,8 εκατομμύρια κλήσεις, ενώ έχουν κατατεθεί περισσότερα από 93.000 ψηφιακά αιτήματα.

Μόνο το 2025, υποβλήθηκαν 25.000 ψηφιακά αιτήματα, με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς.

Ο μέσος χρόνος αναμονής των πολιτών είναι μόλις 17 δευτερόλεπτα, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματική λειτουργία, την οργανωτική επάρκεια και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πώς γίνεται η Ψηφιακή Εξυπηρέτηση

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για θέματα που αφορούν ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και άλλους φορείς, μέσα από την υπηρεσία Ψηφιακής Εξυπηρέτησης στο 1555.

Online εξυπηρέτηση - Βήμα - Βήμα η διαδικασία

Τα βήματα προκειμένου να μπείτε online είναι απλά:

Επιλέγετε τον φορέα για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτημα.

Διαλέγετε τη θεματική ενότητα, το θέμα και το υποθέμα.

Πατάτε το κουμπί «Σύνδεση» και εισέρχεστε με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (με υποχρεωτικό τηλέφωνο).

Περιγράφετε το αίτημά σας στο πεδίο «Ερώτηση / Αίτημα» και επισυνάπτετε τυχόν απαραίτητα αρχεία.

Πατάτε «Υποβολή» και λαμβάνετε ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος

