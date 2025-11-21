15 εκατ. ευρώ μόνο στο Μεσολόγγι για την αποκατάσταση του δικτύου ομβρίων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης μετά τις πλημμύρες, που έπληξαν διαδοχικά τον Δήμο τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ τα χρήματα που ζητά ο Δήμος Μεσολογγίου για αποκαταστάσεις από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή διαδοχικά μέσα στον περασμένο Οκτώβριο. Τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών στο Μεσολόγγι, αλλά και οι φετινές πλημμύρες πριν καν εισέλθουμε στο χειμώνα έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση στο Δήμο Μεσολογγίου πως η βασικότερη ίσως πτυχή του προβλήματος είναι το σύστημα απορροής των όμβριων.

Το βασικό δίκτυο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Παρότι λειτουργικό σε μεγάλο μέρος του, υπάρχουν περιοχές με ελλιπείς ή ανύπαρκτες υποδομές. Το σύστημα απορροής των όμβριων έχει ξεπεράσει τα όριά του και δεν ανταποκρίνεται πλέον στα νέα δεδομένα της πόλης. Απαιτείται νέα, ολιστική μελέτη, που θα αποτυπώσει εκ νέου όλη την υδραυλική πραγματικότητα και θα θέσει σαφή προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών. Εντωμεταξύ από τη δεκαετία του 1970, στο Μεσολόγγι προστέθηκαν νέες συνοικίες (Πλώσταινα, Ανατολικά Αλίπεδα κλπ.), νέο σχέδιο πόλης και τα δεδομένα για τη διαχείριση και των όμβριων υδάτων έχουν αλλάξει.

Από το Δήμο Μεσολογγίου λοιπόν μπαίνει σε προτεραιότητα με βάση το παραπάνω σκεπτικό το ζήτημα του δικτύου ομβρίων στο Μεσολόγγι. Έτσι βάση την καταγραφή που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο των ομβρίων ζητούνται 14,7 εκατ. ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις φυσικές καταστροφές. Παράλληλα ο Δήμος Μεσολογγίου ζητά και 400.000 ευρώ για την προμήθεια αποφρακτικού οχήματος και ημιφορτηγού με ανατροπέα.

Το σχετικό αίτημα του Δήμου πέρασε προ ημερών από τη Δημοτική Επιτροπή και πλέον ο Δήμος Μεσολογγίου αναμένει την ανταπόκριση του Κράτους για τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, καθώς όπως έχει επισημανθεί από τη Δημοτική Αρχή το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Μεσολογγίου και απαιτεί και παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της Ιόνιας Οδού, που είναι μεγάλης σημασίας ιδίως για το ανατολικό μέτωπο του Μεσολογγίου. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως μια άλλη πτυχή του προβλήματος στο Μεσολόγγι έχει να κάνει με τα αντλιοστάσια του Δήμου.

Οι τρεις μονάδες (Γηροκομείο – Γήπεδο – Μοτίβο) παρουσιάζουν ελλιπή και ανεπαρκή λειτουργία. Τα αντλιοστάσια κατασκευής του 1970, παρότι αναβαθμίστηκαν το 2018–2020, αποδίδουν λιγότερο από πριν, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή είναι αδιανόητο να έχει δαπανήσει το Κράτος σημαντικά ποσά για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων και τελικά αυτά να λειτουργούν με μικρότερη παροχετευτική ικανότητα από ό,τι πριν την παρέμβαση.

Το ζήτημα των αντλιοστασίων έχει φέρει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη νυν και στις δύο προηγούμενες αρχές, σχετικά με την «αναβάθμιση» των αντλιοστασίων το 2018, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ από το 2021, σύμφωνα με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, με πόρισμα της ΔΕΥΑΜ ήταν γνωστό το πρόβλημα, χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική ενέργεια.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»