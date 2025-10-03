14ο Τουρνουά Σκακιού Blitz «Lepanto» στη Ναύπακτο - Μάχη στρατηγικής στη γιορτή της Ναυμαχίας

Σκάκι και ιστορία συναντιούνται στο 14ο Τουρνουά Blitz «Lepanto» στη Ναύπακτο, που διοργανώνει ο Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Ναυπάκτου ( ΑΣΟΝ ) «ΕΠΑΧΤΟΣ».

Η ανακοίνωση:

Ο Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Ναυπάκτου ( ΑΣΟΝ ) «ΕΠΑΧΤΟΣ» στο πλαίσιο του εορτασμού της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, διοργανώνει το 14ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ BLITZ «LEPANTΟ» το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 στο cafe «CIEL», Παραλία Ψανής στη Ναύπακτο.

Το σύστημα αγώνων είναι Ελβετικό 11 γύρων, χωρίς αξιολόγηση με χρόνο σκέψης 3 λεπτά + 2 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες (δηλώσεις συμμετοχής κλπ) από την προκήρυξη των αγώνων στο site του συλλόγου www.asonepaxtos.gr

Μετά το πέρας του τουρνουά μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δρώμενα της αναπαράστασης της Ναυμαχίας, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, στο λιμάνι της Ναυπάκτου.

Με χαρά σας περιμένουμε να μας τιμήσετε με τη παρουσία σας, να χαρείτε τον αγώνα και να απολαύσετε τις εορταστικές εκδηλώσεις στη γραφική πόλη της Ναυπάκτου.

Για το Δ. Σ.

Ο πρόεδρος

Παναγιώτης Νάκης

Η αφίσα του τουρνουά: