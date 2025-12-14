14 Δεκεμβρίου είναι η Κυριακή των προπατόρων και του Αγίου Αρριανού

Σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι η Κυριακή των προπατόρων ενώ τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος και του Αγίου Λευκίου

Η Κυριακή των προπατόρων

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, όρισαν την Κυριακή πριν την Κυριακή προ της γεννήσεως του Χριστού, τη μνήμη των Προπατόρων Του, δηλαδή των κατά σάρκα προγόνων Του, όπως είναι ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι, από τους οποίους προήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Την Κυριακη των προπατορων γιορτάζει και η Αγία Μαρία η προμήτωρ της Θεοτόκου.

