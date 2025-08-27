12 μεγάλα σπασίματα στον αγωγό Λευκάδας-Πρέβεζας: Χιλιάδες κυβικά νερού χάνονται καθημερινά

Δώδεκα μεγάλα σπασίματα έχουν καταγραφεί στον αγωγό Λευκάδας-Πρέβεζας, που έχουν ως αποτέλεσμα την καθημερινή απώλεια χιλιάδων κυβικών νερού. Πρόκειται για μεγάλα σπασίματα και διαρροές, τα οποία καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες και τον Σύνδεσμο Πρέβεζας-Φιλιππιάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του prevezatoday.gr, η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη που εκφράζει ο Δήμος Πρέβεζας σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη για τη σημερινή λειψυδρία: Δεν είναι η Πρέβεζα που «κλείνει τη βάνα», αλλά ο Σύνδεσμος Λευκάδας – Βόνιτσας που έχει αφήσει τον αγωγό να αιμορραγεί, χάνοντας χιλιάδες κυβικά νερού κάθε μέρα.

Τα 12 σπασίματα

1. Κολυμβητήριο – Σπάσιμο 1α (Χ=218415.98, Υ=4315896.55)

2. Μύτικας – Γέφυρα Βι.Πε. – Σπάσιμο 2α (Χ=215209.76, Υ=4320433.11)

3. Τριγωνικός κόμβος Μονολιθίου – Σπάσιμο 3α (Χ=215702.39, Υ=4324201.13)

4. Μιχαλίτσι – Άγιος Νικόλαος – Σπάσιμο 4α (Χ=219369.22, Υ=4325565.11)

5. Φλάμπουρα – Καντίνα (βρύση) – Σπάσιμο 5α (Χ=220019.06, Υ=4327925.78)

6. Φλάμπουρα – Διασταύρωση γέφυρας – Σπάσιμο 6α (Χ=219936.80, Υ=4328351.51)

7. Νέα Σαμψούντα – Μάρμαρα – Σπάσιμο 7α (Χ=219596.09, Υ=4330650.54)

8. Ζέφυρος – Διασταύρωση – Σπάσιμο 8α (Χ=219079.78, Υ=4333955.16)

9. Ηλιοβούνια – Διασταύρωση Πέτρας – Σπάσιμο 9α (Χ=225277.57, Υ=4340459.54)

10. Νέα Κερασούντα – Γήπεδα – Σπάσιμο 10α (Χ=227820.82, Υ=4338674.70)

11. Γέφυρα Καλογήρου – Πρανές – Σπάσιμο 11α (Χ=230649.30, Υ=4341119.00)

12. Παντάνασσα – Καμμένα – Σπάσιμο 12α (Χ=229353.20, Υ=4347737.60)

Το σπάσιμο στο Κολυμβητήριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρώτο σπάσιμο, δίπλα στο Κολυμβητήριο, όπου σύμφωνα με τεχνικούς δεν αποκλείεται οι συνεχείς διαρροές να συνδέονται με τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει το ίδιο το κτίριο. Η διαρροή νερού στο υπέδαφος μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιές στη στατικότητα, κάτι που απαιτεί περαιτέρω έλεγχο.

Χιλιάδες κυβικά χάνονται – Χωριά διψούν

Οι διαρροές αυτές δεν είναι απλές βλάβες. Σε κάθε σημείο χάνονται χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, την ώρα που δεκάδες χωριά και οικισμοί σε Λευκάδα και Πρέβεζα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.

Η εικόνα που αποτυπώνεται αποδεικνύει σύμφωνα με τον Δήμο Πρέβεζας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η σημερινή κρίση δεν οφείλεται σε κινήσεις της Πρέβεζας, αλλά στην εγκατάλειψη της συντήρησης του αγωγού από τον Σύνδεσμο Λευκάδας.

Η πολιτική διάσταση

Η κατάθεση της λίστας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για ευθύνες. Ήδη το θέμα έχει λάβει έντονη πολιτική χροιά, με εκατέρωθεν καταγγελίες και δηλώσεις.

Με τα νέα στοιχεία, η αντιπαράθεση περνά σε άλλη φάση καθώς πλέον στην αποκεντρωμένη θα κατατεθουν αποδείξεις για τις «πληγές» του αγωγού που έχουν αφεθεί χωρίς επισκευή, με ανυπολόγιστες συνέπειες για χιλιάδες πολίτες.