101 χρονών ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου – Εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα και δίνει μαθήματα ζωής

Η αιωνόβια101 χρονών, από το Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μακροζωίας, ενέργειας και θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Με μυαλό καθαρό, σώμα ενεργό και καρδιά γεμάτη ζωντάνια, καταρρίπτει όλα τα «κοντέρ», σπάει τα στερεότυπα για το γήρας και μοιράζεται τα «μυστικά» της.

Ξυπνά κάθε πρωί, ετοιμάζεται, βάζει μακιγιάζ και κατευθύνεται στο κοσμηματοπωλείο της για άλλη μια μέρα δουλειάς. Όσοι μπαίνουν στο κατάστημα της Anne Angioletti είναι αδύνατο να φανταστούν ότι η ιδιοκτήτρια είναι 101 ετών.

«Είναι μια πανέμορφη γυναίκα, μέσα κι έξω», λέει στο Today η εγγονή της, Alison Rubach, 49 ετών. «Ο κόσμος απλώς δεν το πιστεύει. Όχι μόνο λόγω της ηλικίας της, αλλά λόγω του τρόπου ζωής της, δεν είναι στο σπίτι, είναι δραστήρια, απασχολημένη και διευθύνει μια επιχείρηση».

Και η Angioletti δεν σκοπεύει να αποσυρθεί. «Μου δίνει λόγο να ξυπνάω, να κάνω μπάνιο, να ντύνομαι, να βάζω μακιγιάζ, να προσπαθώ να δείχνω περιποιημένη και να απολαμβάνω τη δουλειά μου. Είναι όλη απόλαυση», λέει.

Ίδρυσε το Curiosity Jewelers στο Cresskill του Νιου Τζέρσεϊ το 1964. Από έφηβη όμως εργαζόταν σε διάφορες δουλειές. Γεννημένη το 1924, έζησε τη Μεγάλη Ύφεση και έγινε χήρα σε νεαρή ηλικία με τρία παιδιά να μεγαλώσει. «Νομίζω ότι το μυστικό μου είναι ότι αγαπώ τη ζωή. Είμαι ευτυχισμένη. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι το αύριο», αναφέρει.

Στα 101 της δεν έχει παρουσιάσει ποτέ καρδιοπάθεια ή καρκίνο, νιώθει καλά και δίνει μερικές απλές, προσωπικές, συμβουλές για μακροζωία:

Κινήσου

Η άσκηση πάντα ήταν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Από τα 40 της περπατούσε 5 χιλιόμετρα κάθε πρωί, ανέβαινε πολλούς ορόφους με τις σκάλες και έκανε κοιλιακούς καθημερινά.

Αγαπούσε το γκολφ και έχει παίξει σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη και η Φλόριντα, αλλά και στο Μεξικό. Ακόμα σήμερα γυμνάζεται κάθε πρωί για 30 λεπτά: κάνει ασκήσεις ποδιών, κάμψεις της μέσης και σηκώνει βαράκια των 2 κιλών.

Επίσης δεν έχει σταματήσει να χορεύει. «Φυσικά, δεν χορεύω όπως παλιά, αλλά κάνω έναν-δυο χορούς κάθε Σάββατο. Περνάμε υπέροχα», λέει. «Πάντα ήταν πολύ δραστήρια», προσθέτει η εγγονή της, εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

Να έχεις σκοπό

Για την Angioletti, ο σκοπός είναι η δουλειά της. Πριν ανοίξει το κοσμηματοπωλείο, εργάστηκε ως σερβιτόρα, μάγειρας, λογίστρια, ακόμη και στην παραγωγή χειρουργικών εργαλείων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δεν σκέφτεται καν να αποσυρθεί. «Θα πέθαινα αν αποσυρόμουν», λέει. «Ο κόσμος πρέπει να έχει λόγο να σηκώνεται το πρωί. Αν καθόμουν στο σπίτι, δεν θα είχα τίποτα να κάνω. Και αυτό δεν είναι καλό».

Το κατάστημα της προσφέρει αίσθηση σκοπού αλλά και κοινωνικότητα μέσω της επαφής με τον κόσμο, εξηγεί η εγγονή της. «Όλη της η ζωή ήταν να δουλεύει σκληρά και να είναι η καλύτερη σε ό,τι κάνει». Κι άλλοι αιωνόβιοι που έχουν μιλήσει δημόσια, συμφωνούν: Δεν θέλουν να αποσυρθούν για να κρατούν το μυαλό και το σώμα ενεργά.

Τρώγε σωστά

Το πρωινό της Angioletti είναι σταθερό και πλούσιο: ένα αυγό, βρώμη, χυμός πορτοκαλιού, μία κουταλιά ελαιόλαδο, μία κουταλιά μηλόξιδο και ένας μαύρος καφές.

Το μεσημεριανό της μπορεί να είναι κοτόπουλο, κινέζικο ή μεσογειακό φαγητό – πάντα σε λογικά μικρές ποσότητες. Της αρέσει επίσης το ψάρι, ειδικά οι σαρδέλες, με τα κόκαλα για το ασβέστιο. Τρώει επίσης γαλοπούλα, παστουρμά και σάντουιτς με προσούτο και προβολόνε.

Αγαπημένα της λαχανικά: ντομάτες, καλαμπόκι, σπανάκι, μπρόκολο ράμπε και παντζάρια. Πίνει μια μπύρα την εβδομάδα και τρώει «πολύ λίγο το βράδυ».

Δεν αγαπά τα γλυκά, ούτε τη σοκολάτα – μόνο λίγη βανίλια που και που. «Όταν μου φέρνουν καραμέλες, τις χαρίζω. Δεν είναι το στιλ μου», λέει. «Μου αρέσουν οι αλμυρές γεύσεις».

Όμως δεν τρώει ποτέ πατατάκια ή κράκερ. Στο σπίτι της, από παιδί, οι συνήθειες ήταν άλλες: ξεκινούσαν με μακαρόνια, μετά έτρωγαν κοτόπουλο, ψάρι ή μπριζόλα με λαχανικά, ακολουθούσε σαλάτα, και τέλος φρούτα με ξηρούς καρπούς. Η μητέρα της έζησε μέχρι τα 94 και ο πατέρας της μέχρι τα 87. Η ίδια έχει ξεπεράσει τα 100.

Σκέψου θετικά

Η Angioletti έχει περάσει δύσκολες περιόδους, από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του ’30 έως τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο στα 52. Παρ’ όλα αυτά διατήρησε τη δύναμή της και την αισιοδοξία της. «Είχα μια υπέροχη παιδική ηλικία και μια υπέροχη ζωή συνολικά, γιατί ήμουν ευτυχισμένη με όσα είχα», λέει.

Απολαμβάνει τη δουλειά της, αγαπά τους φίλους της και νιώθει τυχερή που είναι υγιής. «Πάντα μου έλεγε πως δεν κάνει καλό να ανησυχείς», λέει η εγγονή της. «Δεν ανησυχεί για τίποτα, και το τηρεί. Δεν την αγγίζει το άγχος». Για την Angioletti, το μυστικό είναι να ζεις χωρίς φόβο και άγχος. Και φαίνεται πως το εφαρμόζει κάθε μέρα.

Το σημαντικότερο μάθημα απ’ όλα

Σε έναν κόσμο που πολλοί ψάχνουν «φόρμουλες» για μακροζωία, η Anne Angioletti δεν προσφέρει θαυματουργά σκευάσματα ή εξαντλητικά προγράμματα διατροφής και γυμναστικής. Προσφέρει κάτι πολύ πιο απλό και αληθινό: ένα παράδειγμα ζωής. Να κινείσαι, να έχεις σκοπό, να τρέφεσαι σωστά, να σκέφτεσαι θετικά. Να σηκώνεσαι κάθε πρωί με διάθεση για να συμμετέχεις στη ζωή – όχι να την παρακολουθείς από τον καναπέ. Και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο μάθημα απ’ όλα.

