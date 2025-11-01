Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

1 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων

Σήμερα Σάββατο, 1 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κοσμάς,
Δαμιανός,
Δαμιανή,
Ανάργυρος,
Ανάργυρη,
Αναργυρούλα,
Δαβίδ,
Δαυίδ,
Διόνυσος.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός
Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων.

Όταν η μητέρα τους Θεοδότη, έμεινε χήρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθεια της στη χριστιανική ανατροφή των δυο παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι’ αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί, δε δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν: «Όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς, ανήκει στο Θεό μας, στους αιώνες των αιώνων».

Έτσι ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ δ’.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νέα πνοή στην Πλατεία Εμπεσού Βάλτου – Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης

Διαθέσιμο στο Αγρίνιο το νέο βιβλίο του Ε. Αδάμη, «Το αίνιγμα της ομηρικής...

Ο διασώστης Β. Καραμάνης προς τον Θ. Παπαθανάση για το ΕΚΑΒ και τη...

Αγρίνιο: Στις 2 Νοεμβρίου το δεύτερο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού

Αγρίνιο: Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ καλεί σε κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία

Μητρόπολη: Το πρόγραμμα των Ενοριακών Σχολών Γονέων στην πόλη του Αγρινίου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.