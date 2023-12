Η Σάντος βγήκε από το επίλεκτο γκρουπ των ομάδων που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, προνόμιο που έχουν πλέον μόνο η Φλαμένγκο, το Σάο Πάολο και η Κουιάμπα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2021.

Η ομάδα του θρυλικού Πελέ υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, αφού έχασε το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας με 1-2 από τη Φορταλέζα, σε μια ήττα που προκάλεσε ταραχές γύρω από το γήπεδο.

Santos were relegated from the Brazilian Serie A today for the first time in their 111-year history. The fans haven’t taken it well…

Την πρώτη της χρονιά χωρίς το αιώνιο είδωλο Πελέ, ο οποίος πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 2022, υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στα 111 χρόνια ιστορίας της στη Serie B.

Με την απογοήτευση έκδηλη, οι οπαδοί της Σάντος εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η αστυνομία περιόρισε την ορδή.

For first time in their 111-year history, Santos relegated

Santos were one of 3 clubs along with Sao Paulo & Flamengo, never to have been relegated before today.

It’s not gone down well with cars set alight outside stadium.

