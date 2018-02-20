Ζητούνται 3 υπάλληλοι γραφείου από μεγάλη εμπορική εταιρεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ (PROFICIENCY) – ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ / ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ GIO68ME@GMAIL.COM ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ BONUS, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΗΣ – ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ