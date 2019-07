Ζέτα Μακρυπούλια: Το τρέιλερ που γύρισε για το The Final Four (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στην prime time ζώνη της Κυριακής, παρουσιάζοντας το νέο μουσικό σόου του ΑΝΤ1, The Final Four. Χθες, η παρουσιάστρια μας αποκάλυψε το backstage από την επίσημη φωτογράφιση.

Σήμερα, η οικοδέσποινα του show εμφανίστηκε στο επίσημο τρέιλερ του ΑΝΤ1 για το The Final Four. «The Final Four, ο απολυτός διαγωνισμός τραγουδιού ξεκινά! Τέσσερις φιναλίστ θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την θέση τους! Αντιμετώπισε τους! Φτάσε στην κορυφή, εξασφάλισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο και κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά! Αντέχεις την πρόκληση;», είπε χαρακτηριστικά στο τρέιλερ η Ζέτα Μακρυπούλια.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

zappit.gr