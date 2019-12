Ζέτα Μακρυπούλια: Η αποκαλυπτική εμφάνισή της στον ημιτελικό του «The Final Four»! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Τον εαυτό της ξεπερνά κάθε φορά η Ζέτα Μακρυπούλια με τις εμφανίσεις της στο «The Final Four». Κάθε εβδομάδα, με τη βοήθεια του στιλίστα της, Χρήστου Αλεξανδρόπουλου, καταφέρνει να ξεπεράσει τον εαυτό της, επιλέγοντας εντυπωσιακά και παράλληλα in fashion looks.

Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, η ηθοποιός-παρουσιάστρια έκανε μια εντυπωσιακή και άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση, που παρέπεμπε σε κόκκινο χαλί των Oscars. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα one-shoulder maxi φόρεμα Yannis Laskos με σκίσιμο που έφτανε μέχρι ψηλά στο πόδι και το συνδύασε με ένα μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Τα μαλλιά της επιμελήθηκε κι αυτή τη φορά ο Στέφανος Βασιλάκης, ενώ το μακιγιάζ της η Γωγώ Νικηφοράκη, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και απογείωσαν το όλο look της.