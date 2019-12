Υπό την Αιγίδα της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πραγματοποιήθηκε το 8ο Pack and Labels Days 2019

Το 8ο Pack and Labels Days 2019 πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στο HELEXPO – MAROYSI το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Ειδικότερα, στο Pack and Labels Days 2019, αναδείχθηκαν όλες οι τρέχουσες τάσεις σχετικά με την συσκευασία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων, παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εισηγήσεις από γνώστες του κλάδου. Στο πλαίσιο των ιδιαίτερα σημαντικών συμμετοχών σε πάνελ, πραγματοποίησε ομιλία ο Θεόδωρος Σκαγιάς, Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και CFO –SKAG A.E., με θέμα «Up your game through di­erentiation».

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, υποστηρίζει έντονα δράσεις και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις τελευταίες εξελίξεις της εγχώριας καθώς και της διεθνούς αγοράς.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι 62 εταιρείες:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Βίκος, Φλώρινας Δινάκη, Brava, EZA, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless-Ευρωχαρτική, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Galenica, Camper–Gaz, Μανδρέκας, CretanMill, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany, Αφοί Χαΐτογλου, TottisPack, Regina, DraculiCoffee, Αποστακτήρια Καλλικούνη, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Οινοποιία Γεωργιάδη, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Καρακάνας Παναγιώτης, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ, Polyeco, Μέλι Attiki, Οικογένεια Στεργίου

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»:

Σκοπός της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της Ελληνικής κοινωνίας για το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι Ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» καλούνται να συμμετέχουν όλες οι Ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση.

Λίγα λόγια για την EUROCERT Α.Ε.

Η EUROCERT είναι ένας ανεξάρτητος φορέας Επιθεωρήσεων, Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε περισσότερες από 25 χώρες παγκοσμίως. Αποτελεί τη μεγαλύτερη, αμιγώς, ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης σε κλάδους όπως τα τρόφιμα και ο τουρισμός.

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

τηλ.: 6944562025 e-mail: anniekaragioule@ella-dikamas.gr, http://ella-dikamas.gr/